Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O flagrante ocorreu na tarde deste domingo (28), no bairro Estação, na zona sul da cidade.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na tarde deste domingo (28.jun), no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta de 15h30, PMs realizavam patrulhamento, com vistas à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto e ao combate ao tráfico de drogas, quando se depararam com um indivíduo que constava como procurado pela Justiça.

Em seguida, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, no entanto, após confirmação da identificação do abordado, foi dado voz de prisão.