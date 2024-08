Dalbert Mega e Dr. Antonio esclarecem ‘fake news’ sobre impugnação de candidatura  

Em coletiva de imprensa realizada no comitê de campanha, nesta segunda-feira, os candidatos desmentiram uma reportagem que reverberou nas redes sociais e círculos políticos de Votuporanga.

A coligação liderada por Dalbert Mega (PRD) e Dr. Antonio (PRTB) que concorre à Prefeitura de Votuporanga/SP, nas eleições de 6 de outubro, convocou uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (27.ago), para esclarecer boatos sobre uma suposta impugnação de candidatura.

De posse de um jornal da cidade, Mega, acompanhado por seu staff de campanha, incluindo advogados, explicou que sua candidatura ou de seu vice nunca foi impugnada: “Acordei com um parente meu me ligando e dizendo que minha candidatura tinha sido impugnada. E sem saber de nada, ao ver as notícias, vi que um veículo [jornal] publicou ‘MPE também impugna a candidatura de Dalbert Mega. Promotor afirma que a coligação não cumpriu as normas de igualdade de gênero, desrespeitando a cota da legislação eleitoral.’ Nisso, já liguei na hora para os advogados e acionei meu vice, Dr. Antonio Carlos Francisco, juiz de direito, para saber se isso daqui procedia ou não. Porque realmente a gente fica triste e abalado. Não fico triste por mim porque estou espiritualmente preparado, mas triste pela população, pelo povo, que iria perder a oportunidade de uma libertação.”

“E assim que foram acionados os advogados, eles começaram a fazer as pesquisas, e logo de cara me disseram que se trata de duas eleições: uma corresponde a eleição de vereadores. A outra é de prefeito e vice-prefeito. Então, se o problema que está falando aqui fosse verdade, afetaria a chapa de vereadores e não a majoritária”, detalhou o candidato.

Dalbert Mega seguiu explicando o imbróglio enfrentando pelo PRD, conforme noticiado pelo Diário, na edição do último sábado (24), onde o Promotor de Justiça Eleitoral, Marcus Vinícius Seabra, entrou com uma ação de impugnação de candidaturas da legenda com base ao suposto desrespeito à ‘lei de cotas’: “E isso porque a coligação/partido requerente não respeitou a cota de gênero necessária (proporção de 30%)”, justificou em seu pedido, Seabra.

Na oportunidade, a reportagem questionou o PRD sobre a ação oferecida pelo Promotor, e em resposta, a legenda explicou que: “O Diretório Municipal do PRD (Partido Renovação Democrática) informa que, ao contrário do exposto na ação impugnativa, o PRD, de forma regular, respeitou à legislação eleitoral, ao passo que, para os cargos ao legislativo, apresentou candidaturas que respeitam os limites legais. Segundo observado pelos documentos, o PRD apresentou 15 candidatos às eleições proporcionais municipais, sendo, dentre eles, 5 candidatas do sexo feminino e 10 do sexo masculino, respeitando as normas legais. Desta forma, o PRD de Votuporanga aguarda com tranquilidade a retirada da ação apresentada e o prosseguimento dos candidatos no pleito.”

Nesta segunda-feira, durante a coletiva, os advogados reiteraram que a situação foi devidamente acertada com a Justiça Eleitoral.

Ainda durante a coletiva, Mega reafirmou: “Sendo assim, todas as nossas candidaturas estão válidas, sejam as para vereador ou para prefeito e vice-prefeito. Então, é importante deixar bem claro que isso aqui se trata de uma fake news [notícia falsa]. É um veículo de imprensa que publicou uma fake news. Não brinquem com a possibilidade de nós ganharmos essa eleição. Porque nós vamos ganhar essa eleição e vamos libertar a população desse sistema que vem há mais de 20 anos coordenando essa cidade. Por onde eu vou as pessoas me recebem e os olhos enchem de lágrimas, porque a gente fala da libertação que a gente está passando aqui na cidade. É uma libertação. Então isso daqui não corresponde à verdade, o que foi publicado nesse jornal. Temos matérias que foram enviadas para esse jornal, durante a pré-campanha, e não publicaram. Saiu num outro jornal, mas nesse aqui não saiu. Então a gente vem a público, em uma entrevista coletiva, e agradeço a todos os veículos de imprensa por estarem aqui, para falar, nós vamos ganhar essa eleição com mais de 70%. E isso aqui é uma fake news, não é a verdade.”

Por sua vez, o candidato a vice, Dr. Antonio, corroborou as falas proferidas na coletiva: “O que tenho a acrescentar é que nossas candidaturas estão perfeitamente em ordem perante a Justiça Eleitoral. Portanto, seguimos em frente, e vamos ganhar essa eleição.”

Mega reiterou a permanência da chapa na corrida eleitoral: “Só para deixar claro aqui, não vamos desistir. Nós estamos em uma luta difícil, pesada, mas por onde eu passo estou explicando para pessoas, inclusive, que tem outro viés ideológico. Eles dizem que esse homem não era para estar nisso, e não era para eu estar nisso, coloquei a minha vida à disposição. Teve matéria que falou da declaração [de bens] minha, que por ser honesta e ser verídica, sou o candidato mais rico. Não é verdade isso aí também. Não estou morando em condomínio, encastelado, estou do lado de fora. Então, vamos observar a verdade. Sem perseguições. Não vamos fazer fake news. A verdade vai prevalecer sempre. Nós não vamos parar. Só vamos parar no dia 6 de outubro.”

