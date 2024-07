Força e Inspiração: A Jornada Incansável do Professor.

Vamos para mais uma reflexão caros leitores! Hoje quero falar com vocês sobre pessoas que encaram a profissão, dia a dia, educando mentes brilhantes e transformando vidas. Aqueles que buscam mudar o mundo um passo de cada vez, sim, estou falando dos professores, esses heróis modernos que enfrentam mais obstáculos do que um carro numa pista de Fórmula 1.

Imagina só chegar na sala de aula todo animado, pronto para ensinar como calcular a área e perímetro pela milésima vez, quando percebe que a lousa está toda rabiscada e alguém conseguiu rasgar o cartaz produzido para explicar o conteúdo. E se não bastasse, metade da turma está com sono porque passou a noite jogando Fortnite, e a outra metade está discutindo se brinca de futebol ou pega-pega no recreio.

Mas vamos combinar uma coisa, apesar de tudo, ser professor é viajar em uma jornada épica. Passamos por cada situação que ninguém acredita. Alunos que resolvem entrar em greve de silêncio justo no dia em que você está com a voz rouca, a internet da escola que decide tirar umas férias sem aviso prévio e você precisa improvisar uma aula sobre micro-organismos usando o canetão e uma boa memória, entre tantas outras.

E falando de internet, lembro dos desafios tecnológicos, não é fácil tentar convencer uma turma de adolescentes de que o PowerPoint não é só um fundo colorido com letrinhas bonitinhas, mas sim uma ferramenta de aprendizado. E quando você finalmente domina a tecnologia, vem um aluno de 08 anos ensinar você a usar as redes sociais de um jeito que nem imaginávamos que era possível.

Mas olha, não é só de perrengue que vive um professor. A profissão tem as suas recompensas também. É gratificante ver aquele aluno que você ajudou a melhorar o desempenho na semana de recuperação, receber um desenho daquele que o tempo todo faz de tudo para chamar a atenção, mas consegue captar a essência da aula de biologia, desenhando um dinossauro com um chapéu com os seguintes dizeres: “você é o melhor professor do mundo”.

Podemos afirmar que temos desafios, mas para cada situação difícil encontramos as soluções necessárias, porque o professor não desiste fácil. Estamos sempre dispostos a aprender, rir das situações mais absurdas e encontrar uma lição de vida para cada uma delas, como quando a briga por um lápis acaba em uma oportunidade de falar de valores. Para estar à frente de uma sala de aula, é preciso ter habilidade na arte do improviso, ser como Jó, paciente para explicar pela milésima vez a diferença entre “por que”, “por quê”, “porque” e “porquê” e o mais importante, lembrar que antes de ser professor somos seres humanos contribuindo na formação de outros seres humanos.

Com certeza, ser professor é uma verdadeira jornada de desafios e soluções, enfrentamos grandes turbulências durante cada semestre, mas estamos lá, firmes e fortes, prontos para estabilizar encontrando um ponto de equilíbrio entre a expectativa e a realidade, afinal, desistir nunca foi uma opção para nós.

Somos mestres na arte de transformar contratempos em oportunidades de ensino e crescimento e especialistas em pensar rápido, agir com determinação e guiar nossos alunos pelo labirinto do conhecimento com firmeza e paciência. Muitas vezes tropeçamos no caminho, mas levantamos, sacudimos a poeira e transformamos cada tombo em uma chance de aprendermos juntos, descobrindo novas maneiras de alcançar cada mente curiosa que adentra nossa sala de aula.

Cada um sabe a força que carrega, acredito que seja o amor pela profissão que nos impulsiona a ter certeza de que a cada obstáculo superado crescemos profissionalmente e pessoalmente falando. Somos feitos de persistência, de sorrisos e abraços que enfrentam o cansaço e acolhem as frustrações, pois sabemos que, no final do dia, mais uma vez moldamos o futuro, um aluno de por vez.

Só sei que nos labirintos complexos da nossa jornada, cada passo que damos é uma afirmação de nossa dedicação incansável. É o compromisso que assumimos pelo ensino que transcende o mero cumprimento de deveres para se tornar pessoas que causam impactos duradouros na sociedade. Cada desafio enfrentado é mais que uma prova de competência é um verdadeiro teste de nossa resiliência e comprometimento com o desenvolvimento de cada aluno.

Estamos sempre estudando, nos atualizando e buscando nos aperfeiçoar, mas o que realmente nos forma são as matérias da persistência, dos sorrisos e afetos que acolhem as dores da nossa jornada de aprendizagem, os momentos de dúvida e cansaço, transformando tudo isso em energia que renova a certeza de que nosso trabalho não se limita ao ensino de conceitos acadêmicos.

Desejo então que cada obstáculo superado te fortaleça e enriqueça sua vida profissional. Que através das vitórias compartilhadas com nossos alunos, grandes lições de humildade, empatia e perseverança sejam a sua força. Que cada experiência, seja ela uma pequena conquista ou um grande desafio, te molde como professor, e o transforme em guia para o desbravamento da formação da sociedade.

Portanto, que sigamos firmes e inspirados, prontos para os altos e baixos que o caminho da educação nos reserva. Juntos, continuaremos a transformar desafios em conquistas, moldando mentes e corações para um amanhã mais promissor.

Então, fica aqui a minha admiração para todos os professores que encaram essa jornada com foco, força e fé. Afinal, ser professor não é para qualquer um, é para quem tem o coração maior do que a carga horária.

E se alguém ainda acha que ser professor é moleza, faça um convite para essa pessoa passar um dia na sua sala de aula. Duvido que ela aguente até o intervalo sem pedir para sair.

Espero que todos possam continuar espalhando conhecimento, superando obstáculos e formando cidadãos críticos e conscientes. Até a próxima semana onde vou compartilhar mais reflexões para quem vive essa montanha russa que é a vida do professor!

*Alberto Martins Cesário, professor e escritor