Empresário de Marketing Digital se destaca no mercado e oferece consultoria especializada

No mundo competitivo do marketing digital, um empreendedor votuporanguense se destaca por sua trajetória de sucesso e pela capacidade de ajudar outras empresas a crescerem no mercado. Trata-se de Matheus Nascimento que é CEO da MivCast Agência de Marketing Digital que é especialista em serviços completos de marketing, desde a criação de logos, gerenciamento de redes sociais, desenvolvimento de sites e lojas virtuais, além da produção de banners e fachadas, ele tem conquistado a confiança de mais de 620 clientes ao longo de quase 7 anos de atuação.

Com vasta experiência prática no atendimento a lojistas e comerciantes, o empresário decidiu compartilhar seu conhecimento por meio de consultorias personalizadas e um livro especializado. Oferecendo programas de consultoria com duração flexível, que podem variar de 6 meses a 1 ano, ele se compromete em auxiliar na evolução das marcas, aumento da visibilidade e consequente aumento nas vendas.

Além disso, o empreendedor expandiu seus horizontes ao se tornar também um consultor, prestando auxílio tanto para empresas individualmente quanto em áreas específicas ou de forma mais abrangente. Com um olhar minucioso, ele realiza uma análise completa das necessidades da empresa, seja ela pequena, autônoma ou de grande porte, identificando oportunidades de melhoria tanto no marketing físico quanto digital.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga Matheus Nascimento falou sobre o trabalho da agência e também do livro recém lançado de sua autoria ‘Consultoria completa em Marketing’, acompanhe:

DV: Como você descreveria os serviços oferecidos pela sua agência de marketing digital?

“Eu descrevo os serviços como sendo de uma full agência, são serviços completos para marketing. Trabalhamos desde o começo, quando a empresa quer ter presença no digital, ter redes sociais, ter uma logo, uma identidade visual, desde a gestão das redes sociais, tráfego, impulsionamento para clientes. Uma agência completa nesta área”.

DV: Quais são os principais projetos que sua agência trabalha, e como você os aborda?

“Nossos principais projetos são sites e lojas virtuais, consultoria em marketing digital e criação de conteúdos como posts, vídeos e ferramentas, Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok, canais no YouTube, portfólios, mídia kits.”

DV: Como você adaptou e evoluiu ao longo dos anos para atender às necessidades em constante mudança dos clientes?

“Sempre trabalhamos com clientes variados. Já atendemos mais de 600 clientes diferentes. Isso nos diferenciou para ter conhecimento em variados ramos de atividades.”

DV: Qual é a importância da consultoria que você oferece para o crescimento e visibilidade das empresas?

“A consultoria é importante porque a empresa consegue ter informações que levaria anos para ter acesso. A agencio estuda, analisa e passa muitas informações para conseguir evoluir de uma forma mais rápida. Muitas vezes as empresas acabam fazendo de uma forma o marketing delas, só que não é uma forma tão eficaz. Quando se faz uma análise de dados se percebe quais são as formas mais eficazes de ela conseguir atingir o objetivo de forma mais rápida; com que ferramentas ela deva usar e ainda como operar. Dessa forma a consultoria acaba sendo muito eficaz acelerar o seu crescimento. O que levaria anos em apenas seis meses já se tem resultados.”

DV: Como você se diferencia no mercado de consultoria de marketing digital?

“O diferencial da MivCast é que realizamos todos os conteúdos. A maioria das agências terceirizam esse trabalho. Aqui, a nossa equipe cria os conteúdos que serão usados. Realizamos um contato direto com os clientes, uma relação diária de acompanhamento de resultados.

DV: Você lançou um livro recentemente fale sobre ele.

“O livro trata justamente sobre o nosso trabalho. São dicas e estratégias de consultoria de marketing, então dicas e estratégias de marketing. O livro é um guia para alcançar metas por meio de estratégias para evoluir no mercado no digital. Para ter acesso ao livro basta entrar em contato com a empresa ou, consultar na internet pela MivCast, Consultoria e Marketing, para ter acesso às plataformas e poder adquirir”.

Vale lembrar que por meio de consultorias personalizadas e do seu livro especializado, Matheus tem contribuído significativamente para o crescimento e evolução das empresas que atende, consolidando-se como uma referência no mercado do marketing digital e consultoria empresarial em Votuporanga e toda região!

(Andrea Anciaes)