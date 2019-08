FEV inaugura Hospital Veterinário de Ensino, na Cidade Universitária

Com 1.021 m² de área construída, obra conta com infraestrutura completa para atendimentos de animais de grande e pequeno porte; cerimônia foi realizada na manhã do último sábado (dia 24)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) entregou, na manhã do último sábado (dia 24), a construção do Hospital Veterinário de Ensino Unifev Prof. Vanderlei Passoni. O nome do espaço faz homenagem ao docente Vanderlei Passoni (in memoriam), importante colaborador da Instituição por mais de 30 anos.

Na oportunidade, membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da FEV, bem como representantes da comunidade interna e externa, autoridades e a imprensa conheceram as instalações do novo espaço, na Cidade Universitária. A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, e do deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari.

Durante a cerimônia, a UNIFEV também homenageou outros dois importantes colaboradores que tiveram uma carreira brilhante na Instituição. O Auditório do CampusCentro foi nomeado Auditório Prof. Antônio Seba. Seba (in memoriam) foi advogado e funcionário da Receita Federal, atuando como docente da UNIFEV durante 18 anos, na área de Direito Tributário.

Já o Auditório da Cidade Universitária foi nomeado Auditório Prof. José Camilo Bertolozzi. Bertolozzi (in memoriam) foi contador, membro do Conselho Fiscal da FEV e docente da Instituição entre os anos de 1998 e 2016.

Em sua fala, o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu a excepcional trajetória das personalidades homenageadas. “Parafraseando a citação: ‘o homem só é eterno quando seu trabalho permanece’. Agradeço todos aqueles que aqui dedicaram grande parte de suas vidas, sempre em prol da educação. Ensinar é o DNA desta Instituição. É para isso que ela existe e é isso que a torna sólida, real e constante na vida de todos os seus colaboradores. Hoje demos mais um importante passo em nossa história, colocando este Hospital à disposição dos nossos alunos e, em um momento oportuno, à comunidade. Desta forma, agradecemos à Diretoria que não mede esforços para que o ‘DNA Ensino’ seja sempre prioridade”.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Prof. Me. Ariangelo Nunes da Fonseca, a inauguração é um marco na vida de todos os alunos. “De hoje em diante, o curso terá uma nova cara, equiparando-se às melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do País. Para nós, é um orgulho muito grande conquistar um hospital deste porte. Sem dúvidas, é um sonho que se concretizou. Em nome de todo o corpo docente, agradeço à Diretoria da FEV e à Reitoria da UNIFEV pela dedicação a este grandioso projeto”, afirmou.

Encerrando os discursos, o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, relembrou as mudanças sofridas na construção do Hospital, ao longo dos últimos meses. “Todas as alterações tiveram o objetivo de oferecer o melhor aos universitários. Trouxemos o espaço para mais perto dos alunos como forma de otimizar o aprendizado e agilizar a inauguração, já que nos próximos meses o curso de Medicina Veterinária passará pelo processo de reconhecimento junto ao Ministério da Educação (MEC). Reafirmo, aqui, o comprometimento diário da atual Diretoria. Todas as decisões são feitas em conjunto, sempre de forma unânime. Tudo o que vemos aqui é fruto de um trabalho contínuo da mantenedora em investir nas melhorias necessárias em prol de uma educação de excelente qualidade. Obrigado pela presença de todos”, finalizou.

Na sequência, o bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, conferiu uma bênção ao local e aos presentes. Ao final da cerimônia, foi realizado o descerramento da placa, ato que simbolizou a inauguração oficial do Hospital Veterinário.

INFRAESTRUTURA

Com 1.021 m² de área útil construída, o Hospital possui uma infraestrutura completa para atendimento de animais de grande e pequeno porte. O espaço abriga hall de espera, consultórios, recepção, ambulatórios, internação clínica, salas de exames e de medicamentos, esterilização, paramentação, centro cirúrgico, ambiente acadêmico, vestiário, banheiros, cozinha, lavanderia e depósito. Além disso, o Hospital conta com diversos laboratórios, entre eles, o de Microbiologia, o de Patologia Clínica e o de Radiologia.

Para uma aprendizagem completa, foram adquiridos equipamentos modernos, como o doppler vascular, destinado ao diagnóstico e monitoramento de pulsações, ultrassons de última geração, estufa de esterilização, canil e centrífuga de sorologia, entre outros.