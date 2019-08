Peça será apresentada nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada franca

O Projeto Plataforma aprovado pelo Proac município trás para Votuporanga o Espetáculo de teatro “Ao Cais do Valongo – Quanto vale a carne negra?”.

Em parceria, os alunos do NIAC Votuporanga participaram do vídeo performance de divulgação do espetáculo, que será divulgado nas redes sociais.

Realização: Governo do Estado de São Paulo, por meio da secretaria de cultura e economia criativa, e a prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria de cultura e turismo.