Região perde o mestre dos instrumentos Sinval Viola

Morreu no ultimo dia 8, Sinval José Ribeiro, o “Sinval da Viola”, com 72 anos, conhecido em toda região por manter a tradição na produção artesanal de instrumentos musicais. Sinval da Viola era o único no noroeste paulista e com destaque em todo estado por seu trabalho na confecção de violas, violões e violinos, além de ser um dos responsáveis pela manutenção da cultura do interior.

O violeiro contava com instrumentos feitos por ele em posse de cantores como Belchior, cantor latino americano, e pela dupla Pena Branca e Xavantino. O sepultamento foi realizado na última quarta-feira, 08 de janeiro, às 17h, no Cemitério Municipal de Jales.

ENSINAR

Consciente da importância da preservação da cultura, Sinval promoveu um curso no ano de 2017 para passar seu conhecimento para outras pessoas, principalmente para crianças e jovens de 8 a 15 anos interessados em aprender essa arte.

Na época em conversa com a reportagem do Jornal do Povo da Rádio Assunção, Sinval da Viola, contou que o trabalho chamado de lutiê, produção de instrumentos, é um campo com boa área de comercialização, contando com poucos profissionais disponíveis, muitas pessoas procuram tais instrumentos pela qualidade apresentada e durabilidade, podendo ser passados de pai para filho.