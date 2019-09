Mostra Breu premia vencedores do concurso de caricaturas

Dedicada à memória do caricaturista Artur de Carvalho, a Mostra Breu começará a circular por Votuporanga em outubro.

Projeto cultural de Votuporanga dedicado à memória do jornalista, escritor, ilustrador e caricaturista Artur de Carvalho, que morreu em 2012, aos 49 anos, a Mostra Breu premiou, no sábado, 31, em evento no Alpendre Ateliê, os vencedores do concurso de caricaturas. O desafio era criar uma caricatura do homenageado, tendo como principal proposta divulgar os talentos emergentes da cidade. Foram recebidos mais de 150 trabalhos, dos quais 60 foram selecionados para dar vida a uma exposição interativa que começará a circular por Votuporanga a partir de outubro.

“A qualidade das caricaturas foi tamanha que resolvemos premiar 60 trabalhos, e não 30 como era previsto inicialmente. E ainda teve um trabalho que, de tão caprichado, nos fez criar uma categoria nova, a Master”, comenta Gabriela de Carvalho, organizadora da Mostra Breu e filha de Arthur, referindo-se à caricatura feita pelo estudante Otávio Martins Canteiro, de 19 anos.

Além da Master, que premiou Canteiro, o concurso contou com três categorias distintas: I (crianças de até 11 anos), cujo vencedor foi Maria Eduarda Alves da Silva; II (jovens de 12 a 21 anos), que teve como vencedor Luiz César Marques Júnior; e III (adultos acima dos 22 anos), em que Ana Maria Betin classificou-se em primeiro lugar.

As 60 pessoas que tiveram caricaturas selecionada para integrar a Mostra Breu receberam como prêmio, além da participação na exposição, um exemplar do livro “Viver: Manual de Instruções”, de Artur de Carvalho. Já os primeiros colocados das quatro categorias, além do livro, ganharam um kit artista e 16 aulas de desenho.

Segundo Gabriela, as escolas tiveram uma participação intensa no concurso de caricaturas. “As escolas abraçaram a ideia do projeto e estimularam seus alunos a produzir caricaturas em homenagem ao Artur de Carvalho”, comenta ela, que é filha do artista homenageado e realiza o projeto por meio de fomento cultural obtido pelo ProAC Municípios, edital da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga.

A itinerância da Mostra Breu terá início em outubro, dentro da programação do Festival Literário de Votuporanga, o Fliv. “Criamos uma estrutura para a mostra que valoriza a interação com o público. No interior dessa estrutura, não há iluminação, e as pessoas vão conferir os trabalhos com o uso de lanternas. Também há um espaço para quem se inspirar e quiser fazer seu desenho”, conta Gabriela. Após o Fliv, a exposição vai circular pelas feiras livres de Votuporanga.