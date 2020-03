FERNANDÓPOLIS – Suspeito de esfaquear e matar atual de ex-mulher estava escondido em árvore

Polícia procura autor das facadas que ainda está foragido.

Um homem de 42 anos foi morto a facadas pelo ex-namorado da atual companheira, na noite de desta segunda-feira, 2, no cruzamento da rua Benedita Cruz com a rua do Café, no bairro Santa Filomena, em Fernandópolis.

Segundo informações da Polícia Militar, Reginaldo Moura e sua namorada voltavam de um bar quando foram abordados pelo suspeito que teria pulado de uma árvore e surpreendido o casal gritando “perdeu, perdeu” e em seguida esfaqueou a vítima.

O suspeito, um homem de 38 anos, conseguiu fugir, mas acabou deixando para trás os óculos e o boné que usava no momento do crime.

Apesar da namorada da vítima ter chamado a Polícia e o Samu, o namorado acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia. A Perícia Técnica esteve no local e todos os procedimentos de praxe foram realizados.

O suspeito não foi localizado e a Polícia Civil investiga o caso. (OExtra Net)