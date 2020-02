Estado de saúde de Asa Branca é considerado ‘bem crítico’

CÂNCER –

O estado de saúde de Ruy Asa Branca é bem crítico, segundo comunicado oficial publicado na manhã deste domingo, 2, em sua página no Instagram. A família do ex-locutor afirma que a saturação está cada vez mais baixa, mesmo com a ajuda de 15 litros de oxigênio e também foi tirada a alimentação. Eles pedem para que fãs e amigos orem por Asa Branca.

Em comunicado no último dia 31, a família informou que a equipe médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), hospital onde ele está internado, na capital, liberou as visitas ao quarto por 24 horas ininterruptas.

Asa Branca retornou ao Icesp, na manhã do dia 25 de janeiro, após uma recaída em seu estado de saúde. Conforme comunicado oficial, o capitão das arenas chegou a ficar inconsciente e foi de ambulância para o Icesp.

Asa Branca enfrenta um câncer agressivo na mandíbula, que já tomou a garganta, o esôfago e a língua. A situação é complicada porque, além da doença, ele também é portador do vírus HIV desde 1999 e tem oito válvulas implantadas na cabeça em decorrência de uma hidrocefalia causada pela criptococose, a doença do pombo.