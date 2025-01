CAV abre venda de ingressos para duelo com a Ferroviária 

Votuporanguense estreia no Paulistão A2 nesta quarta-feira (15), às 19h30, na Arena Plínio Marin.

Após uma temporada ‘quase’ perfeita em 2024, o torcedor do Clube Atlético Votuporanguense não esconde a expectativa pela estreia no Campeonato Paulista da Série A2 de 2025. Desde a finalíssima da Copa Paulista da temporada passada, o pontapé do estadual, diante da Ferroviária, nesta quarta-feira (15.jan), às 19h30, passou a ser o momento mais esperado.

O elenco liderado pelo técnico Rogério Corrêa foi renovado pela diretoria e fez alguns jogos-treinos, entretanto, o apaixonado torcedor alvinegro verá na prática o resultado da reformulação e passará a se acostumar com novos rostos na Arena Plínio Marin, que definitivamente poderá mandar jogos a noite, diminuindo de vez os fortes efeitos do sol pra lá de quente do noroeste paulista.

Conforme noticiado pelo Diário, com saídas de vários atletas, 12 novos contratados desembarcaram na Toca da Pantera. Confira abaixo a relação completa:

Edson – volante, estava no Aparecida EC

Derick – volante, ex-Maringá

Jean Carlos – Goleiro, ex-Tombense

Mizael – lateral-direito, ex-Inter de Santa Maria

Dener – volante, ex-Chapecoense

Ryan – atacante, ex-Vitória

Pedrinho – meio-campista, ex-Monte Azul

Jefinho – atacante, ex-Figueirense

Júlio César – lateral-direito, ex-Varginha

Gabriel Amaral – atacante, ex-Red Bull Bragantino

Luis Carlos – goleiro, ex-Serra Branca

Anderson Cordeiro – atacante, ex-Chungnam Asan (Coreia do Sul)

Ingressos com valores mantidos para 2025

O Clube Atlético Votuporanguense deu início às vendas de ingressos para o confronto contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin. Os valores permanecem os mesmos do ano passado:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem adquirir os ingressos nos pontos de venda: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.

