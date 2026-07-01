Emprego: Votuporanga abre 75 vagas em maio, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em abril registrou a abertura de 92 empregos com carteira assinada.

A economia brasileira gerou 73 mil empregos formais em maio deste ano, informou nesta terça-feira (30.jun) o Ministério do Trabalho e do Emprego. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em maio: ️2,2 milhões de contratações ️e 2,13 milhões de demissões. O resultado representa recuo de 52,3% em relação a maio de 2025 — quando foram criados cerca de 153,1 mil empregos formais.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 75 vagas, fruto da dinâmica entre 1.323 contratações e 1.248 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em abril registrou a abertura de 92 empregos com carteira assinada.

No 5º mês de 2026, os resultados positivos em Votuporanga vieram dos setores de Serviços (+64), seguido por Construção (+24) e Agropecuária (+2). Já no ‘vermelho’, fecharam o período os setores da Indústria (-9) e Comércio (-6). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo federal também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.384,10 em maio deste ano, o que representa queda real (descontada a inflação) em relação a abril de 2026 (R$ 2.402,07). Na comparação com maio do ano passado, porém, houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.348,12.