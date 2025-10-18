Tarcísio de Freitas visitará Votuporanga e região na próxima semana 

O 64º governador do Estado de São Paulo estará na cidade pela primeira vez desde a posse em 1º de janeiro de 2023. Em julho, uma visita chegou a ser anunciada, porém, acabou cancelada de última hora.

Jorge Honorio

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que estará em Votuporanga/SP na próxima semana, entre os dias 22 e 23 de outubro, durante sua passagem com a Caravana 3D (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo) pelo noroeste paulista. A vinda foi anunciada pelo deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) em suas redes sociais.

Segundo o planejamento, o 64º governador do Estado, acompanhado da primeira-dama, Cristiane Freitas, desembarcará em São José do Rio Preto/SP na quarta-feira (22). A agenda, que deve se estender por dois dias, incluirá as cidades de Votuporanga e Fernandópolis, além da inauguração do Hospital de Mirassol e a assinatura de convênios e investimentos para mais de 60 municípios.

Expectativa de grandes investimentos

O deputado estadual Danilo Campetti destacou que a iniciativa do Governo de São Paulo deve “movimentar todo o Noroeste Paulista, trazendo investimentos, convênios e entregas”. A expectativa de grandes anúncios se baseia na passagem anterior da Caravana 3D pela região de Araçatuba, onde foram anunciados projetos que somaram mais de R$ 3,3 bilhões.

Primeira vez em Votuporanga desde a posse

A vinda do governador à Votuporanga será inédita, já que a última visita de Tarcísio de Freitas à cidade das brisas suaves ocorreu durante o pleito eleitoral. Desde à posse em 1º de janeiro de 2023, o titular do Palácio dos Bandeirantes não esteve em Votuporanga.

Em julho deste ano, a vinda de Tarcísio de Freitas à cidade chegou a ser anunciada, onde participaria da cerimônia de abertura da XXI Olimpíadas Especiais das APAEs. Contudo, a visita foi cancelada de última hora e o motivo não foi divulgado.

Nos últimos dois anos, nove meses e 16 dias, apenas à primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, visitou Votuporanga, em junho de 2023, onde participou do Encontro Regional do Fundo Social de São Paulo, buscando trocar experiências sobre projetos de desenvolvimento social. O evento contou com a participação de municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.