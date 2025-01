Faleceu neste sábado (4), a advogada Diva Thereza da Silva Melo. Ela deixa o marido Dr. Jesus Silva Melo, as filhas Alessandra, Aline e Luciana, além de genros e netos. Em nota a 66ª Subseção da OAB – SP publicou em sua página do Instagram: “Expressamos nossos mais sinceros pêsames e solidariedade aos familiares e amigos em luto”.O velório será amanhã (05/01/2025) das 07h30 às 16h no Velório Sagrado Coração. Em breve mais atualizações