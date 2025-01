Falece a professora Octacília Brandão Cuenca

Faleceu neste domingo, às 23h15, a professora Octacília Brandão Cuenca, aos 88 anos, na Casa de Saúde. Trabalhou durante anos na E.E.P.G. Profa. Uzenir Coelho Zeitune, onde se aposentou como vice-diretora. Foi casada com Miguel Alvarez Cuenca (in memoriam) e tem os filhos Silvia, Miguel Júnior e Cláudia. Deixa os netos Miguel Luiz, Luiz Guilherme e Maria Eduarda. Os genros Paulo Eduardo Stipp (in memoriam), Paulo Eduardo Liévana e a nora Olívia Dias. Estará no Velório Aldo Zara, das 10h às 15h, e será enterrada no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva. Octacília Brandão Cuenca escreveu na seção de opinião, página 2 deste Diário, durante quase duas décadas.