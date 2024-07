Faleceu na manhã deste domingo (28), aos 87 anos, o Sr. Waldemar Creado. Ele deixa a esposa Isabel Tavares Creado, o filho Luís Eduardo Creado e Paulo Cesar Creado (in memorian). Waldemar Creado em sua existência foi proprietário do Empório São Paulo. Seu corpo está sendo velado neste domingo (28) no Cemitério Municipal de Votuporanga, local de onde sairá o féretro, às 16h para o Cemitério Municipal.