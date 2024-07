Falece a Sra. Irene Holgado Mateus

Faleceu neste domingo, 28, aos 80 anos, a Sra. Irene Holgado Mateus Salles. Ela, que era viúva de João Franscisco Camargo de Cambraia Salles, deixa as filhas Ana Lúcia Holgado Biscaro, casada com Cassiano Biscaro Pereira e Camila Lúcia Holgado Salles, casada com Edson Takedi Ohnuma, além dos netos Mateus e Artur. Católica, era servidora pública municipal, tendo atuado como bibliotecária na Biblioteca Castro Alves de Votuporanga. O velório acontece nesta segunda-feira, 29, no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento acontece hoje às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.