Falece aos 82 anos a Professora Olga Balbo Ferreira Fontes

Faleceu na noite de ontem (07/08) em Votuporanga, aos 82 a Professora Olga Balbo Ferreira Fontes. Ela deixa o marido Antonio Ferreira Fontes e os filhos: Marcelo, casado com Vera, Cássio e Priscila além de netos.

Dona Olga em sua vida em Votuporanga foi professora de Língua Portuguesa e por sua postura ética e rigorosa foi diretora das Escolas Manoel Lobo e Coopevo Dinâmica, instituições que comandou com muito afinco e dedicação.

D. Olga sempre teve uma vida muito participativa na comunidade de Votuporanga, pertenceu a Casa da Amizade do Rotary Club de Votuporanga e após ter aposentado do Grupo de amigas “Viva a Vida”. Foi autora do Livro “Amigo Certo”, com orientações aos pais sobre o problema de drogas entre adolescentes, publicação que distribuiu gratuitamente em toda rede escolar do município.

A professora Olga Balbo Ferreira Fontes foi colaboradora do jornal Diário de Votuporanga com artigos semanais, sempre aos sábados, espaço que utiliza para discutir variados assuntos ligados à comunidade, durante quatro décadas. Seu último artigo, publicado no último sábado (3) ele citou a Santa Casa de Votuporanga, após relato de sua amiga, também professora aposentada e ex-diretora de Escola, Odete Pinhoti Comar, que teceu variados elogios ao Hospital após passar por um período internada nele.

Seu velório acontece nesta quinta-feira (8) no Velório Municipal e o seu sepultamento acontece às 15h no Velório Municipal de Votuporanga.

Assista ao vídeo gravado por ela por ocasião ao Dia do Professor, em outubro de 2011, uma homenagem da TV Unifev, num trabalho de Leandro Ferreira e Aline Mardegan. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=h8wZItBctI8