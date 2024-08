Falece Altina Januário Marques, aos 85 anos 

Faleceu nesta sexta-feira (16.ago), a senhora Altina Januário Marques, aos 85 anos. Natural de Guaraci/SP, residia no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga/SP.

Vítima de choque séptico, Dona Altina deixou os filhos: Antonio Belarmino Marques, Elizabete, Marques Razzo, Maria Aparecida Marques, Onivaldo Marques, Lucia Helena Marques Graciato, José Natalino Marques, Paulo Sergio Marques, João Aparecido Marques, Maria Clara Marques de Souza e Cicero Marcelo Marques; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e sepultamento é previsto para as 17h, nesta sexta-feira, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.