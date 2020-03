Eventos tradicionais da região são cancelados em virtude do surto de coronavírus

Festa do Milho de Jaci é adiada após recomendações para evitar aglomerações de pessoas

Ainda não há uma nova data para o evento ser realizado. Aulas e outros eventos também foram suspensos; confira.

A 31ª edição da Festa do Milho de Jaci (SP), que seria realizada nos dias 29 de março e 5 de abril, foi adiada. A decisão foi tomada pelos organizadores depois de as autoridades da saúde divulgarem diretrizes para impedir o avanço do novo coronavíruas (Sars-Cov-2).

Na sexta-feira (13), o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou o cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas.

Secretário de saúde fala sobre medidas adotadas para enfrentar o coronavírus em Rio Preto

De acordo com a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, uma nova data será marcada somente quando as determinações sobre aglomerações mudarem.

Todo o dinheiro arrecadado com o evento da entidade é utilizado para a manutenção dos mais de 70 serviços de assistência e saúde que a associação mantém em mais de sete estados no Brasil, no Haiti e em Portugal.

Facip de Jales terá que ser cancelada por medida de segurança

A tradicional Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Jales – Facip – terá que ser cancelada por motivo de segurança para evitar a propagação do Coronavírus. A Prefeitura e os organizadores da festa travam uma batalha nos bastidores.

O evento que marca o aniversário da cidade de Jales pode passar em branco ou remarcada para uma nova data pós-Coronavírus. As medidas de segurança também devem afetar outros setores públicos de Jales, como a suspensão de aulas na rede municipal.

As Prefeitura devem seguir a orientação do governo do Estado de São Paulo, que também suspendeu os jogos do Campeonato Paulista.

Prefeitura de Rio Preto proíbe eventos e adia o FIT

Cidade da Criança em Rio Preto

Medidas têm como objetivo evitar o avanço do coronavírus na cidade, que já tem um caso positivo aguardando contraprova do Instituto Adolfo Lutz

A Prefeitura de Rio Preto anunciou, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 16, novas medidas para conter o avanço do coronavírus no município. Até o momento, a cidade tem um caso confirmado para a doença, mas ainda aguarda o resultado da contraprova no Instituto Adolfo Lutz.

Entre as medidas está a proibição de eventos com mais de 100 pessoas no município. A partir do momento do anúncio, a Secretaria da Fazenda não emitirá alvará para a realização de eventos que possam reunir aglomerações na cidade.

“O comitê reitera que as medidas preventivas são inadiáveis, mas não há motivo para pânico. Nossa recomendação é que as pessoas que puderem fiquem em casa. Essa é a melhor forma de evitar a propagação da doença. Medidas poderão ser revisadas ao longo da semana”, disse o prefeito Edinho Araújo.

Por medida de precaução, equipamentos públicos de lazer, esporte, educação e cultura estarão fechados a partir de hoje (17), por tempo indeterminado, como a Cidade da Criança, CEU das Artes, Núcleos de Artes, Bibliotecas, CIECC (Planetário), Parques Ecológicos Danilo Santos de Miranda e Joaquim de Paula Ribeiro, Eco Santo Antônio, Zoológico Municipal, Piscinas Públicas, Centros Esportivos, Centros de Convivência de Idosos, Serviço de Convivência de crianças e adolescentes, entre outros.

A viagem do Trem Caipira marcada para o próximo dia 29 está suspensa, e o FIT, realizado em parceria com o SESC, será adiado (proposta inicial: novembro).