Eventos solidários no MS tem renda destinada ao Hospital de Base de Rio Preto

Os eventos ocorrem neste final de semana, dias 8 e 9 de junho, em Inocência/MS e Cassilândia/MS.

Neste fim de semana, dias 8 e 9 de junho, as cidades de Inocência e Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, vão sediar dois eventos beneficentes em prol do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O HB, que é referência em medicina de qualidade e de alta complexidade nacionalmente, atende anualmente milhares de moradores também do estado do Mato Grosso do Sul.

A programação do fim de semana beneficente começa no sábado, dia 8, com o 1º Leilão de Gado e Prendas de Inocência, a partir das 11h30, no Ginásio de Esportes o Pimentão, com um almoço composto por arroz carreteiro, feijão gordo e farofa. O leilão tem início ao meio dia e contará com uma expressiva quantidade de cabeças de gado, bezerros, cavalos e porcos no leilão e prendas, como roupas, bebidas, comidas e itens da cultura caipira, como berrantes.

Segundo o representante comercial e parceiro do Bem, Altivânio Ferreira, a expectativa é de que compareçam cerca de 250 pessoas, em um espaço para fortalecer e renovar o trabalho dos criadores de gado da região em prol do HB. “É a primeira vez, depois de dois anos que acontece um leilão na cidade. Estamos com expectativa para esse encontro acontecer e podermos ter um dia de encontro e troca entre os criadores de gado da região. Ainda mais sendo um evento para ajudar o Hospital de Base de Rio Preto, que atende os moradores aqui do município tão bem. Só ouço elogios a respeito! ”, diz.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, destaca a importância dos eventos solidários em prol da instituição. “O leilão de gado é uma excelente forma de arrecadar fundos e contribuir com a qualidade do serviço de saúde, além de ser também uma excelente oportunidade para que produtores façam boas negociações de animais. É uma prática que possui adesão de muitos produtores, sendo vantajoso para quem doa, para quem compra, para a instituição que vai receber a ajuda financeira e, principalmente, para a sociedade que vai utilizar o serviço público de saúde”, destaca.

No domingo, dia 9, a partir das 11 horas, a programação do 2º Almoço e Leilão de Gado vai movimentar os moradores da região de Cassilândia. Ao som de música ao vivo, os participantes vão poder se deliciar com um porco no tacho, arroz branco, mandioca e vinagrete. O Leilão de gado acontecerá de modo virtual, transmitido em um telão montado no evento. Presencialmente, os participantes podem também participar do leilão de prendas, que leiloará roupas, comidas, aves e bebidas. O ingresso para o evento custa R$30 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam. Ingresso pode ser comprado antecipadamente ou no dia do evento.

O pecuarista e parceiro do bem, Jean Belarmino, conta que a expectativa é que o evento receba cerca de 300 pessoas nesse domingo. “Tem muitas pessoas aqui na cidade que fazem tratamento no HB. Elas sempre falam muito bem sobre o atendimento. Inclusive, muitas das prendas que arrecadamos para o leilão foram doados por pacientes do hospital em forma de gratidão pelo atendimento”, diz.

O diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), Dr. Jorge Fares explica que iniciativas de angariação de fundos são o elo que une a comunidade em um propósito comum: garantir que o Hospital de Base tenha os meios necessários para continuar seu nobre trabalho. “Cada doação, por menor que pareça, faz uma diferença real na vida das pessoas que dependem dos serviços do hospital. Além disso, as ações beneficentes não são apenas sobre arrecadar dinheiro. Elas também são oportunidades para fortalecer os laços comunitários, promover a solidariedade e despertar o espírito de serviço ao próximo”, diz.

Hospital de Base

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o 2º maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital de Base conta ainda com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.