Estoque do tipo sanguíneo O- está em nível crítico no Hemonúcleo Catanduva

A instituição precisa receber a doação de mais de 20 bolsas de sangue O- para normalizar o estoque.

O estoque de sangue do Hemonúcleo de Catanduva está crítico. Pela atualização feita nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, o tipo O- é o que mais precisa de doadores no momento.

A Auxiliar de Captação de Doadores do Hemonúcleo de Catanduva, Marceli Rueda, explica que o estoque chegou a nível crítico em razão de um protocolo de transfusão maciça, instaurado por uma das instituições atendidas pelo Hemonúcleo na tarde da última segunda-feira (9). Esse protocolo é adotado em situações em que um paciente necessita de várias transfusões. O tipo sanguíneo do paciente em questão é o O-.

“Devido a esta situação, nosso estoque deste tipo sanguíneo ficou crítico. Precisamos urgente da ajuda dos doadores para revertermos essa situação, pois, o protocolo segue em andamento até o presente momento e precisamos de mais bolsas para fornecer a esta instituição e para as demais instituições atendidas pelo Hemonúcleo Catanduva”, cita.

Segundo Marceli, a instituição precisa receber a doação de mais de 20 bolsas de sangue O- para normalizar o estoque. Ela reforça a importância de manter o estoque de sangue adequado na manutenção da saúde da região de Catanduva.

“Um estoque de sangue suficiente é essencial para preservar a saúde de nossa comunidade. Ele representa a diferença entre a vida e a morte em emergências médicas, proporciona tratamento para condições crônicas, facilita cirurgias planejadas e assegura cuidados durante complicações obstétricas. Ao doar sangue regularmente, podemos garantir que tenhamos sempre os meios necessários para cuidar uns dos outros, enfrentando qualquer desafio que possa surgir no caminho da saúde”, diz.

Segundo ela, o número ideal é de 50 doadores por dia para manter os estoques do Hemonúcleo em níveis adequados. Ao todo, o local coleta até 600 bolsas de sangue por mês e abastece 11 cidades da região, além de contribuir com o Hemocentro de Rio Preto.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

Em uma pessoa adulta, são coletados em média 450 ml, quantidade considerada pequena, mas o suficiente para salvar vidas. O Hemonúcleo de Catanduva funciona de quarta a domingo, das 7 às 13 horas, e está localizado na Rua 13 de Maio, nº 974, no Centro. Informações: 17 3522-7722.

