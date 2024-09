Estêvão, do Palmeiras, tem lesão na coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Vasco 

Atacante teve um problema no músculo posterior da coxa esquerda na última partida do Verdão.

O Palmeiras pode ter um grande problema para encarar o Vasco, no próximo domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O garoto sentiu dores na última partida, diante do Criciúma, e realizou exames, que diagnosticaram o problema. Na reapresentação do time, nesta quarta-feira, ele fez um trabalho com o Núcleo de Saúde e Performance.

Estêvão vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras neste momento da temporada. Com sua provável ausência, nomes como Dudu, Lázaro, Rômulo e Rony brigam por essa vaga. Para o duelo de domingo o time já não contará com Caio Paulista, suspenso após receber cartão vermelho.

Em contrapartida, o departamento médico do Verdão liberou Gabriel Menino para iniciar o processo de transição física. Ele cumpriu cronograma interno e também no campo.

Os demais jogadores fizeram uma ativação muscular no centro de excelência e depois foram a campo para um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas. Por fim, foi colocada em prática uma atividade técnica com duas equipes no gramado.

O Palmeiras voltará aos treinos na quinta-feira para dar prosseguimento na preparação para encarar o Vasco, em Brasília. Com 50 pontos, o Verdão ocupa a segunda colocação do Brasileirão e está a três pontos do líder Botafogo.

