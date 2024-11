Paulistão A2 de 2025 mantém sistema de disputa, mas muda escolha de mando no mata-mata 

Dois sobem para elite em competição que vai de 15 de janeiro a 6 de abril; time com melhor campanha define se joga volta em casa ou fora. Haverá VAR em todos os jogos do mata-mata.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou nesta segunda-feira (11.nov) que o Campeonato Paulista da Série A2 de 2025 terá o mesmo formato de disputa da edição de 2024. A decisão foi tomada após reunião do conselho técnico com os representantes dos 16 clubes no Salão Nobre do Pacaembu.

Na primeira fase, todos os times se enfrentam em turno único. Depois, no mata-mata, são jogos de ida e volta, com uma novidade: o time de melhor campanha escolhe se manda o segundo jogo em casa ou fora. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

A competição está prevista para começar em 15 de janeiro e a final para 6 de abril. Serão 21 datas para os finalistas. A tabela básica ainda será divulgada pela FPF.

Os dois piores da primeira fase são rebaixados à Série A3 e os oito melhores avançam para as quartas de final, em que o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, assim sucessivamente. Na semifinal, os confrontos serão definidos pela campanha geral (1º x 4º / 2º x 3º). Apenas os finalistas sobem para a elite. Haverá VAR em todos os jogos do mata-mata.

As novidades para 2025 são: Ituano e Santo André, que caíram do Paulistão, e Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio Prudente, que subiram da Série A3. Na edição deste ano, Velo Clube, campeão, e Noroeste, vice, subiram para a elite.

Todos os jogos da Série A2 do Paulista serão transmitidos ao vivo pelo canal Paulistão no YouTube, pela TNT Sports, TV Cultura e TV Record Interior.

O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, comentou a importância das mudanças e da ampliação da visibilidade da competição: “Estamos muito animados com o novo formato e com o uso do VAR nas fases decisivas, o que reforça a seriedade do campeonato e eleva a qualidade da competição. Com a transmissão ampliada, mais torcedores terão a oportunidade de acompanhar o CAV, e sentir a emoção de cada jogo. Isso também fortalecerá a marca CAV e os nossos patrocinadores. Esse é um momento especial para todos os envolvidos e estamos prontos para essa nova fase”.

Enquanto isso, nos bastidores da Toca, a diretoria do Pantera Alvinegro trabalha para repor os atletas que deixaram o clube, desde a conquista do vice da Copa Paulista. O CAV já tem data para se reapresentar na Arena Plínio Marin: 25 de novembro, uma segunda-feira.

Veja os participantes da A2 2025:

Capivariano

Ferroviária

Grêmio Prudente

Ituano

Juventus

Linense

Oeste

Portuguesa Santista

Primavera

Rio Claro

Santo André

São Bento

São José

Taubaté

Votuporanguense

XV de Piracicaba

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3