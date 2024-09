Deputado Carlão Pignatari conquista R$ 1,8 milhão para o HB e Santa Casa de Rio Preto 

Valor deverá ser usado no custeio dos serviços de saúde oferecidos aos pacientes.

O deputado Carlão Pignatari conquistou, para o Hospital de Base e a Santa Casa de São José do Rio Preto, duas transferências no valor total de R$ 1,8 milhão. O recurso já está autorizado pelo governo paulista e deverá ser usado no custeio dos serviços de saúde aos pacientes. As instituições e a prefeitura devem agora completar o processo para ter a verba liberada, o que deve ocorrer até o final do ano.

Não é a primeira vez que o deputado ajuda o Hospital de Base e a Santa Casa de Rio Preto. Nos últimos anos, Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 30 milhões para as duas instituições, incluindo verbas para custeio, aquisição de equipamentos, ações durante a pandemia da Covid-19, entre outras melhorias. O trabalho do parlamentar, inclusive, já foi reconhecido pela gestão das duas unidades hospitalares.

“Estou muito feliz e realizado em poder contribuir, mais uma vez, com o Hospital de Base e a Santa Casa de Rio Preto. Sou muito grato pelo serviço que essas duas importantes instituições fazem pela população local e regional”, disse o deputado Carlão Pignatari. “Nossa região é, reconhecidamente, uma referência em saúde de qualidade, e isso é resultado de um trabalho em conjunto”, completou.

O recurso de R$ 900 mil que será recebido pelo Hospital de Base de Rio Preto deverá ser usado no custeio dos serviços, assim como os R$ 900 mil da Santa Casa, que será repassado pela prefeitura. Entre os custos que poderão ser cobertos, estão o pagamento de plantões médicos, despesas com energia elétrica e insumos. Ambas unidades ainda recebem verbas dos governos estadual e federal.

Carlão Pignatari reafirmou seu compromisso em ajudar os dois hospitais sempre que possível e que seu mandato como deputado estadual está à disposição das instituições de Rio Preto e região. “Sou um deputado do interior paulista e sei das necessidades. Tudo o que tiver de ser feito para melhorar a qualidade de vida da nossa população, farei. Vamos continuar trabalhando para trazer recursos e investimentos para o nosso interior paulista”, afirmou o deputado.

