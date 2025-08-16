Entre risos e anzóis, aposentados celebram amizade à beira do lago

Tradicional torneio da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp reuniu cerca de 100 participantes no pesque-pague Ilha do Pescador

Animação, pescaria e muitas histórias para contar marcaram a manhã da última quinta-feira (14), no pesque-pague Ilha do Pescador, em Votuporanga. A AAFC (Associação dos Aposentados da Fundação Cesp) promoveu mais uma edição do tradicional torneio de pesca, seguido de almoço de confraternização, atraindo participantes de cidades, como Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Nhandeara e Cardoso.

O grande destaque do dia foi o aposentado Antonio Nunes, que conquistou o primeiro lugar ao fisgar um exemplar de 65 centímetros. Em seguida, ficaram Marilene Gil (62 cm), Marinho (58 cm), Elisabeth (56 cm) e Cleusa (56 cm).

A competição, que durou das 9h às 11h, reforçou não apenas o espírito esportivo, mas também o convívio social.

“Sempre recebemos elogios deste evento, ele é o mais aguardado do ano. O clima é muito bom, perto da natureza, e a brincadeira da competição deixa todos ainda mais animados”, afirmaram os organizadores Wilson Soares de Lima e Florindo Aparecido Sebastião.

O superintendente da AAFC, Ideval Geraldo Freitas, destacou a importância do encontro.

“Os aposentados e suas esposas praticando a pesca, confraternizando, e você olha no semblante de cada um a alegria de rever os amigos e é muito gratificante para nós da diretoria”, afirmou.

A pesca esportiva, além de ser uma atividade relaxante e de contato com a natureza, ajuda a desenvolver paciência, concentração e coordenação motora.

Em eventos como este, o esporte se torna igualmente oportunidade de preservar tradições, fortalecer laços de amizade e celebrar com leveza e descontração.