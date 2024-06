Emprego: Votuporanga fecha 64 vagas em maio, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘azul’, já que em abril registrou a abertura de 182 vagas.

A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,1% no trimestre encerrado em maio, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (28.jun) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em fevereiro, houve queda de 0,7 ponto percentual na taxa de desocupação, que era de 7,8%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8,3%. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em maio desde 2014 (7,1%).

Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve queda de 8,8% contra o trimestre anterior, atingindo 7,8 milhões de pessoas. Na comparação anual, o recuo é de 13%.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados do painel do Novo Caged apontam o fechamento de 64 vagas, fruto da dinâmica entre 1.097 contratações e 1.161 demissões. O resultado para o período tira o município do ‘azul’, já que em abril registrou a abertura de 182 vagas.

No 5º mês de 2024, o principal desempenho negativo no município veio do setor da Indústria (-42), seguido por Comércio (-22), Serviços (-18), Agropecuária (-1); já o setor de Construção foi o único a fechar o período com saldo positivo de 19 novas oportunidades. Confira o gráfico abaixo:

Rendimento estável no trimestre

O rendimento real habitual ficou estável frente ao trimestre anterior, e passou a R$ 3.181. Na comparação anual, o crescimento foi de 5,6%.

Já a massa de rendimento real habitual foi estimada em R$ 317,9 bilhões, mais um recorde da série histórica do IBGE. O resultado teve ganho de 2,2% frente ao trimestre anterior, e cresceu 9% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.