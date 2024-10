Em temporada quase perfeita, CAV perdeu apenas um jogo em casa 

Votuporanguense teve aproveitamento de quase 90% atuando dentro da Arena Plínio Marin, em 2024.

A força do Clube Atlético Votuporanguense dentro da Arena Plínio Marin foi fundamental para uma campanha quase perfeita em 2024. Campeão da Série A3 no começo da temporada, o CAV bateu na trave e quase faturou mais um título, o da Copa Paulista. Entretanto, o Monte Azul venceu nos pênaltis e ficou com a taça.

Mas o vice não tirou o brilho do ano mágico vivido pelo time, que foi fundado em 2009. E grande parte dessa campanha se deu pelo aproveitamento positivo do Pantera Alvinegro jogando dentro da Toca.

Nos 18 jogos disputados na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense perdeu apenas um duelo. A única derrota foi na estreia da temporada, no dia 24 de janeiro, contra o Grêmio Prudente. O adversário, inclusive, seria derrotado pelo CAV na final da Série A3.

Depois da primeira rodada, a Pantera acumulou 15 vitórias e dois empates jogando dentro de seus domínios, resultando em um aproveitamento de 87%.

Sem mais jogos oficiais em 2024, a pré-temporada do Votuporanguense está marcada para começar no dia 28 de novembro. No ano que vem, o CAV disputa a Série A2 do Paulista e a Copa do Brasil.

Relembre os jogos do Votuporanguense em casa na temporada

Série A3

Votuporanguense 0 x 2 Grêmio Prudente, primeira fase

Votuporanguense 3 x 0 Sertãozinho

Votuporanguense 1 x 1 São Bernardo

Votuporanguense 2 x 1 Itapirense

Votuporanguense 3 x 2 Bragantino II

Votuporanguense 1 x 0 Catanduva

Votuporanguense 3 x 1 Lemense

Votuporanguense 2 x 1 Marília (5 a 4 nos pênaltis), quartas

Votuporanguense 1 x 0 Desportivo Brasil, semifinal

Votuporanguense 1 x 0 Grêmio Prudente, final

Copa Paulista

Votuporanguense 2 x 0 XV de Jaú, primeira fase

Votuporanguense 4 x 0 Vocem

Votuporanguense 2 x 2 Mirassol B

Votuporanguense 4 x 0 Grêmio Prudente

Votuporanguense 2 x 0 Francana, oitavas

Votuporanguense 2 x 0 Capivariano, quartas

Votuporanguense 2 x 0 Portuguesa, semifinal

Votuporanguense 1 x 0 Monte Azul, final

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3