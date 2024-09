CAV e Portuguesa abrem as semifinais da Copa Paulista 

As equipes se enfrentam em duelo de ida neste sábado (21), às 15h, no Estádio do Canindé, com transmissão da TV Cultura, TV Record e YouTube.

O Clube Atlético Votuporanguense abre neste sábado (21.set), às 15h, no Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Estádio do Canindé, localizado na Marginal Tietê no limite norte do bairro do Canindé, na cidade de São Paulo, o duelo de 180 minutos contra a Portuguesa, válido pela semifinal da Copa Paulista Sicredi 2024. A partida terá transmissão da TV Cultura, TV Record e YouTube. A partida de volta será na Arena Plínio Marin, no sábado (28), às 18h.

O Pantera Alvinegro encerrou a preparação com bola na tarde de quinta-feira, véspera do embarque para São Paulo, realizado na manhã desta sexta. Na planilha do técnico Rogério Corrêa, treinador mais longevo da história do CAV, um elenco quase completo, exceto por Danilo Mariotto, autor de um dos gols na classificação contra o Capivariano, que sentiu um desconforto e não embarcou para a capital paulista. Outro atleta que segue no Departamento Médico é Israel, que se recupera de uma pubalgia.

Por outro lado, o zagueiro Welligton Rocha está oficialmente de volta, após sofrer uma fratura de fíbula esquerda e uma luxação no tornozelo no duelo contra o Red Bull Bragantino II, no 24 de fevereiro, na Arena Plinio Marin, ainda pelo Campeonato Paulista de Futebol da Série A3. A última vez que o atleta havia sido relacionado para um duelo fora dos domínios do Pantera Alvinegro foi 11 de fevereiro, contra o Rio Preto, também pelo Paulistão.

Após a lesão, Rocha acabou estreitando as relações com a torcida do CAV, uma vez que passou por procedimento cirúrgico e começou a acompanhar os jogos das arquibancadas da Arena Plínio Marin, inclusive a conquista do acesso à A2 de 2025, e por consequência o título da A3.

O elenco alvinegro ainda realiza um treino de mobilidade no período da tarde, já no hotel, onde permanece hospedado.

Arbitragem

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na manhã desta sexta-feira (20), a arbitragem para o primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista entre Lusa e Pantera Alvinegro. O dono do apito será Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de 30 anos.

O juiz já foi quarto árbitro de alguns jogos das Séries A2 e A3 neste ano, além de ter sido quarto árbitro em seis jogos no Paulistão deste ano. Ele já apitou sete jogos da Copa Paulista este ano, entre eles a goleada do Votuporanguense sobre o Vocem, no dia 6 de julho, por 4 a 0, o empate sem gols entre Comercial e Francana no dia 30 de junho e a vitória do Monte Azul diante do Vocem no dia 1 de setembro.

Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário terá a assistência de Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, de 42, e Raphael de Albuquerque Lima, de 35. Já Marianna Nanni Batalha (31) será a quarta árbitra e Denis Matheus Afonso Ferreira (31) será o quinto árbitro. Por fim, o VAR ficará sob a responsabilidade de Thiago Duarte Peixoto (45).

Ingressos

A Portuguesa repetiu a estratégia adotada no jogo contra o XV de Piracicaba e manterá a promoção de gratuidade para mulheres e crianças até 11 anos com a camisa da Lusa para o jogo diante do CAV. Além disso, os valores da arquibancada são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Por sua vez, as numeradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Você pode adquirir o seu ingresso por meio do site CEOSPORTS ou na secretaria do clube.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3