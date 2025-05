Eleitor paulista prefere Tarcísio e Michelle a Lula em 2026, aponta pesquisa 

O petista só venceria entre os eleitores paulistas em um cenário em que nenhum dos nomes da direita citados anteriormente concorresse ao pleito.

Os eleitores do Estado de São Paulo preferem eleger a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no lugar de dar mais um mandato para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano que vem. Segundo o novo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (7.mai), o petista só venceria entre os eleitores paulistas em um cenário em que nenhum dos nomes da direita citados anteriormente concorresse ao pleito.

Quando Michelle é o principal nome da direita, a ex-primeira-dama vence Lula por 35,8% das intenções de voto, contra 29,2% do presidente. Na sequência, o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) é mencionado por 10,8% dos eleitores paulistas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 5,8%, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), 3,9%. Na lanterna, aparece o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 0,5% das menções.

Como mostrou o Estadão, entre os 18 chefes de Executivos estaduais que não poderão disputar a reeleição, uma vez que já estão em seu segundo mandato, 13 já demonstraram vontade de se lançar a cargos no Senado Federal ou na Presidência da República.

Em outro cenário estimulado, em que o nome dos possíveis concorrentes são apresentados aos entrevistados e sem o nome de Michelle, é o governador de São Paulo quem sai na frente. Tarcísio venceria de Lula por 38,6% ante 29,1%. Na sequência aparecem os mesmos nomes do cenário anterior, com pequenas diferenças numéricas.

Em outro levantamento divulgado nesta terça-feira (6), a Paraná Pesquisas mostrou que Tarcísio seria reeleito com folga para mais um mandato no Palácio dos Bandeirantes, se as eleições fossem hoje. O próprio governador afirma que sua intenção é concorrer à reeleição em São Paulo em 2026, embora seja um dos principais nomes para herdar o capital político de Jair Bolsonaro (PL), que segue se colocando como candidato.

O levantamento também testa um cenário estimulado com o nome de Bolsonaro, em que ele vence Lula por 42,6% ante 29,1%. O ex-presidente, no entanto, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030 e as chances de reverter a inelegibilidade são mínimas.

A única hipótese da pesquisa em que Lula venceria entre os eleitores paulistas seria quando nem Michelle nem Tarcísio estão entre os candidatos. Nesse caso, é o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), quem fica atrás de Lula, com 29,6% para o petista e 17,8% para o governador.

A pesquisa entrevistou 1.700 eleitores, em 85 municípios paulistas, entre os dias 1.º e 4 de maio. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais, e o índice de confiança de 95%.

*Com informações do Estadão