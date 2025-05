Dupla matou homem em Rio Preto para roubar par de tênis que ele calçava, conclui polícia

Homicídio no dia 12 de janeiro teve autores identificados pela Polícia Civil. Suspeitos eram moradores em situação de rua que estavam consumindo crack junto com a vítima.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP concluiu a investigação sobre um homicídio em que uma dupla matou um homem de 37 anos para roubar os tênis que ele calçava. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos, um de 41 anos e outro de 36, eram moradores em situação de rua, assim como a vítima. No dia do crime, eles estavam usando crack próximo ao Centro POP com a vítima, quando o suspeito de 41 anos a esfaqueou para roubar o par de tênis que ele estava calçando.