Ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

Destaque entre os pesos-pesados, ele tem um título mundial e enfrentou na carreira Evander Holyfield e George Foreman.

O ex-boxeador José Adilson Maguila morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24.out). A informação foi confirmada pelo Instituto Maguila.

Maguila lutou 85 vezes na carreira, com 77 vitórias, e tem entre os títulos um Mundial de Boxe, pela Federação Mundial de Boxe, tida na época como segunda linha, em 1995.

Ele atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional.

Maguila foi diagnosticado há anos com encefalopatia traumática crônica (ETC), que teria sido provocada por sua atuação no boxe.

Entre lutas de destaque, Maguila enfrentou na carreira Evander Holyfield e George Foreman.

Nas redes sociais, o boxeador Ancelino Popó Freitas, postou uma homenagem em vídeo com a lenda do box. “Descanse em paz eu eterno campeão”, disse.

