Dr. Leandro deixa secretaria e retorna à Câmara; Gláuber se despede do mandato 

Mudança também altera o comando da Secretaria de Administração, que passa a ser ocupada por Edison Caporalin.

O vereador Dr. Leandro (PSD) reassumirá sua cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga na próxima sessão legislativa, marcada para terça-feira (3.nov). Ele estava licenciado do mandato desde outubro de 2025, quando assumiu a Secretaria Municipal de Administração.

Com o retorno de Dr. Leandro ao Legislativo, o suplente Engenheiro Gláuber (PSD) deixa a Câmara após sua primeira experiência como vereador. Durante a 38ª sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (26), ele agradeceu aos colegas parlamentares e aos servidores da Casa pelo período em que exerceu o mandato.

A mudança foi oficializada nesta quinta-feira (29), com a publicação da exoneração de Dr. Leandro do cargo de secretário municipal da Administração. Para ocupar a pasta, o prefeito Jorge Seba (PSD) nomeou Edison Marco Caporalin, que atuava como assessor de Gabinete.

Dr. Leandro afirmou que retorna ao Legislativo motivado para retomar as atividades parlamentares e continuar atuando em defesa dos interesses da população.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Jorge Seba agradeceu o trabalho desenvolvido pelo ex-secretário à frente da Administração e desejou sucesso em seu retorno à Câmara. O chefe do Executivo também destacou a experiência de Edison Caporalin e demonstrou confiança na continuidade dos projetos e ações da pasta.