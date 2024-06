Dorival ressalta busca por equilíbrio na Seleção, mas aprova amistosos: “Saio mais confiante” 

Treinador projeta preparação para estreia na Copa América, dia 24, diante da Costa Rica, após o Brasil marcar oito gols e sofrer seis em quatro jogos sob seu comando.

Avaliações e projeções para o que realmente importa: a Copa América. Foi assim que Dorival Júnior abordou o empate por 1 a 1 entre Brasil e Estados Unidos, em amistoso realizado na noite desta quarta-feira, em Orlando. Mais do que o resultado, o treinador falou sobre a performance e deixou clara a preocupação na busca por equilíbrio.

Em quatro jogos no comando do Brasil, o treinador soma duas vitórias e dois empates. Os oito gols marcados e seis sofridos, no entanto, chamam a atenção e Dorival tem pela frente 12 dias para fazer ajustes. Apesar disso, entende que o saldo os amistosos contra México e EUA foi positivo: “Saio mais confiante e entendendo que estamos no caminho. Volto a falar que era uma fase preparatória e era mais do que necessário oportunizar praticamente todos os atletas. Vai existir uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando e se conhecendo. Foram dois ótimos jogos no sentido de colocar em campo todos aqueles que estão neste processo de treinamento.”

“Pudemos conhecer um pouco mais cada um deles. Vamos intensificar o trabalho e melhorar. Queríamos o resultado, nos abrimos, corremos risco e fomos a frente. Criamos, mas não fomos felizes. Foi um jogo agradável para quem assistiu.”

Dorival falou ainda da escolha por duas escalações diferentes e projetou a preparação para a estreia na Copa América, diante da Costa Rica, dia 24 de junho, na Califórnia. A partir de agora, Gabriel Magalhães, recuperado de luxação no ombro, fica à disposição: “Não tenho receio em afirmar que estamos em um caminho importante. É natural um equilíbrio durante as partidas. Jogamos com formações diferentes, mas jogadores que estão entendendo o que queremos. Teremos dias pela frente e esperamos dar um salto de qualidade. Todos os jogadores vão estar à disposição a partir de agora, e vamos definir o time para o jogo de estreia, o que será fundamental para a campanha.”

A seleção brasileira permanece em Orlando até o próximo dia 20, quando embarca para Los Angeles. A equipe está no Grupo D da Copa América, ao lado de Costa Rica, Colômbia e Paraguai. A tabela indica confrontos com os costarriquenhos dia 24, os paraguaios dia 28 e os colombianos dia 2 de julho.

