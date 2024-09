Colisão entre motocicleta e caminhão deixa um morto e um ferido em Cardoso 

O acidente ocorreu no trevo que interliga as rodovias Péricles Bellini (SP-461) com à Valdemar Lopes Ferraz (SP-322). O cardosense Diego Carlos Domingues Pereira, de 33 anos, não resistiu e faleceu no local.

Um motociclista de 33 anos morreu e o garupa ficou gravemente ferido em um acidente registrado no trevo que interliga as rodovias Péricles Bellini (SP-461) com à Valdemar Lopes Ferraz (SP-322), em Cardoso/SP, na manhã desta segunda-feira (9.set).

De acordo com o apurado, o cardosense Diego Carlos Domingues Pereira conduzia uma motocicleta no sentido Cardoso/Votuporanga/SP, quando colidiu com um caminhão basculante da Prefeitura Municipal de Cardoso.

Ainda segundo apurado, após a colisão, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da ocorrência e, no local, se depararam com o condutor da motocicleta em óbito, e o garupa apresentando fraturas pelo corpo. Ele foi socorrido ao pronto-socorro local e posteriormente a Santa Casa de Votuporanga. Não foi divulgado o estado de saúde atualizado. O motorista do caminhão não ficou ferido.

A Polícia Científica deve apontar em laudo as causas do acidente.

Voo pela vida

Diego Carlos Domingues Pereira foi uma figura conhecida e admirada na região. Em 2022, ele se tornou notícia ao comover a todos com sua luta pela vida enquanto aguardava um transplante de rim e pâncreas.

Na época, o helicóptero Águia da Polícia Militar participou do resgate, que envolveu toda a nossa região. Após o transplante realizado em São Paulo, Diego se recuperou e retornou bem para sua família.

*Com informações do portal Rádio Povão

