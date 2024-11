Donald Trump vence Kamala Harris e é eleito o 47º presidente dos EUA

Em seu discurso da vitória, feito antes mesmo das projeções sacramentarem sua volta à Casa Branca, ex-presidente prometeu “ajudar a curar” o país “consertando as fronteiras”, indicando um possível endurecimento à questão da imigração no país. “Foi o maior movimento político de todos os tempos, e agora vamos ajudar o país a se curar. O país precisa de ajuda”, disse.

Durante boa parte de ano, Joe Biden apareceu atrás de Donald Trump nas pesquisas de intenção de votos. O presidente norte-americano lidava ainda com diversos comentários sobre sua idade e se teria vigor ou mesmo condições cognitivas de permanecer no cargo por mais quatro anos.

Editoriais de jornais e muitos membros do próprio partido Democrata pediram que Biden desistisse da candidatura. Em um texto que virou notícia em todo mundo, o maior jornal do país, o “The New York Times”, pediu que o presidente pensasse no bem da nação e abrisse espaço para uma nova liderança ao partido.