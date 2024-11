Dois são presos em Olímpia por venda ilegal de armas e munições 

Operação da Deic de Rio Preto busca conexões entre as armas e a prática de crimes como assassinato; porção de maconha também foi apreendida.

Duas pessoas foram presas por suspeita de venda ilegal de armas, na manhã desta segunda-feira (4.nov), no município de Olímpia/SP. As prisões foram resultado de uma investigação conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto/SP contra o comércio irregular de armamento.

Em conjunto com a 3ª Delegacia de Homicídios, a unidade de investigações procura também esclarecer a ligação dessas armas ilegais com crimes como assassinato.

Munidos de mandado judicial, os policiais fizeram buscas em dois endereços de Olímpia. No primeiro, encontraram uma pistola calibre .380, carregadores e diversas munições, inclusive para fuzil. Um homem de 57 anos foi preso.

Em outro endereço, os investigadores apreenderam mais munição – algumas delas para armas de grosso calibre -, carregadores, além de documentos sobre as possíveis vendas ilegais. Um homem de 32 anos também foi preso. Foi apreendida ainda substância análoga a maconha.

Os detidos vão responder por posse ilegal e comércio irregular de arma de fogo e munições. O mais jovem também foi indiciado pelo porte da droga.

A Deic informou que prossegue com as investigações.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3