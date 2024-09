Dois homens são presos após atearem fogo às margens de rodovia em Penápolis 

Suspeitos foram flagrados com isqueiros e negaram o crime; em todo o estado, 22 pessoas foram presas até agora.

Dois homens, de 33 e 38 anos, foram presos neste domingo (15.set) após atearem fogo às margens da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis/SP. De acordo com a Polícia Civil, motoristas que passavam pelo local avistaram os suspeitos e denunciaram o crime à Polícia Militar.

Após receber o chamado, a PM localizou os dois homens nas proximidades do incêndio. Embora eles tenham negado envolvimento, ambos portavam isqueiros. Diante das evidências, foram presos em flagrante e responderão pelo crime de incêndio doloso, cuja pena varia de três a seis anos de prisão, além de multa.

Um dos suspeitos é morador de Barbosa/SP e o outro de São Carlos/SP. Ambos têm antecedentes criminais por furto e tráfico de entorpecentes.

O incêndio foi rapidamente controlado e não houve feridos. O total de prejuízos causados pelo fogo ainda não foi divulgado.

Presos

Até o domingo (15), 22 pessoas já tinham sido presas por causarem incêndios em áreas de mata no Estado de São Paulo. As prisões ocorreram em Franca (3), Batatais (3), São José do Rio Preto (2), Rio Claro (1), São Carlos (1), Patrocínio Paulista (1), Santo Antônio da Alegria (1), Jales (1), Guaraci (1), Pindorama (1), Salto (1), Campinas (1), Pedregulho (1), São Bernardo do Campo (1) e Penápolis (2).

