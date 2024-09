Ramón terá dois desfalques por lesão contra o Fortaleza 

Corinthians viaja nesta tarde para capital cearense com expectativa sobre Memphis Depay; duelo pelas quartas de final da Sul-Americana é nesta terça, às 21h30.

O Corinthians encerrou a preparação para a partida contra o Fortaleza, que será disputada nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Ramón Díaz terá dois desfalques para o confronto: o lateral Matheus Bidu, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, e o volante Raniele, com dores no adutor direito, sequer viajam.

O treinador argentino ainda não definiu se irá relacionar Memphis Depay para o confronto. O atacante holandês tem treinado sem folga nos últimos dias para se aproximar da forma física ideal. A tendência é de que a estreia fique para o fim de semana, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Na manhã desta segunda-feira, após uma ativação na academia, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático no gramado. O treinador deve deixar o esquema com três zagueiros.

Félix Torres, Cacá, Charles e Yuri Alberto, que cumpriram suspensão no fim de semana pelo Brasileirão, voltam a ficar à disposição e devem iniciar jogando nesta terça-feira.

O provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto.

O segundo e decisivo jogo contra o Fortaleza, pelas quartas de final, será em 24 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar terá como adversário na semifinal o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing-ARG.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3