DISE prende “Zé do Galo” por tráfico de drogas em Cosmorama 

Operação que resultou na prisão de G.F.O., de 26 anos, morador no bairro CDHU I, apreendeu maconha e crack que se fracionado renderia mais de 1,8 mil porções.

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas em Cosmorama/SP durante uma operação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, nesta terça-feira (11.mar).

De acordo com o apurado, policiais civis da Delegacia Especializada tomaram conhecimento por meio de uma denúncia privilegiada dando conta que G.F.O., conhecido como “Zé do Galo”, já conhecido nos meios policiais, retornaria de São José do Rio Preto/SP trazendo drogas.

Em seguida, de posse das características do veículo, as equipes se posicionaram para interceptá-lo. Momentos mais tarde, uma das equipes identificou o carro adentrando a cidade, entretanto, “Zé do Galo” percebendo que era acompanhado por uma viatura descaracterizada, empreendeu fuga, ignorando os sinais de parada emitido pelos policiais civis, e seguiu transitando pelas ruas da cidade, sendo abordado no bairro CDHU I, onde reside.

Questionado, o indivíduo afirmou aos agentes que empreendeu fuga por ter um tablete de maconha embaixo do banco de seu carro. Contou ainda que havia mais drogas na sua residência, fato constatado em seguida, uma vez que em buscas pela casa, os policiais civis encontraram um tijolo de maconha, dois tabletes de maconha, 37 porções de maconha embaladas e prontas para a venda a usuários, uma pedra grande de crack, uma pedra média e oito pedras menores da mesma droga, além de uma balança digital, dinheiro auferido com a venda dos entorpecentes e um telefone celular.

De acordo com a DISE, a maconha apreendida, se fracionada, renderia cerca de 450 porções para serem traficadas a dependentes químicos; já o crack, renderia mais de 1,8 mil.

“Zé do Galo” foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado de Polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo encaminhado a uma unidade prisional, permanecendo à disposição da Justiça.