DISE prende ‘Marmita’ por tráfico de drogas em Votuporanga 

R.F.O., de 38 anos, foi flagrado seu estabelecimento comercial no bairro São Judas Tadeu, com 11 tijolos de cocaína que se fracionados renderiam até 34 mil porções, sendo avaliadas em R$ 300 mil.

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (26.set).

De acordo com o apurado, policiais civis da Delegacia Especializada monitoravam o endereço de R.F.O., conhecido como ‘Marmita’, na Rua Barão do Rio Branco, pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Contudo, na manhã desta quinta-feira, de posse de novas informações que embasaram a operação, os agentes se posicionaram próximo à casa de ‘Marmita’, que também é o local de trabalho, onde funciona um lava-rápido, sendo o suspeito abordado no interior do estabelecimento.

Em seguida, ao realizarem buscas pelo local, os policiais civis localizaram 11 tijolos de cocaína, que, se fracionados renderiam cerca de 34 mil porções para a venda a dependentes químicos, e avaliado em torno de R$ 300 mil.

‘Marmita’ foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, e encaminhado para uma unidade prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

