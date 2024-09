CAV acelera preparação e mira tabu contra a Portuguesa 

A Lusa jogou quatro vezes em solo votuporanguense, somando duas vitórias e dois empates. Partida de volta da semifinal da Copa Paulista ocorre neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense acelera a preparação para a partida de volta da semifinal da Copa Paulista Sicredi 2024 que ocorre neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Na planilha do técnico Rogério Corrêa, segundo o apurado pelo Diário de Votuporanga, sem grandes alterações, uma vez que o elenco não tem atletas suspensos ou afastados pelo Departamento Médico. A única dúvida, até o momento, é a volta do atacante Danilo Mariotto, autor de um dos gols na classificação contra o Capivariano, que sentiu um desconforto e não embarcou para o compromisso no Estádio do Canindé.

Um detalhe na súmula da partida entre a Lusa e o Pantera Alvinegro na capital paulista foi no tocante a cartões amarelos aplicados pelo árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário: três para jogadores da Portuguesa e apenas um para o lado alvinegro, mostrado ao treinador Rogério Corrêa. A advertência, segundo consta no documento, ocorreu “por se dirigir a equipe de arbitragem após o término da partida para reclamar acintosamente dos acréscimos do jogo.”

Pensando no duelo em solo votuporanguense, após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o CAV precisa vencer de qualquer maneira. Enquanto a Rubro-Verde precisa de apenas um empate na Arena Plínio Marin para garantir a classificação, o Pantera Alvinegro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis, ou mais para avançar direto. A classificação manterá o sonho do CAV de conquistar o bicampeonato da Copa Paulista.

No entanto, outro detalhe não tão favorável ao CAV aparece no retrospecto, um tabu: a Lusa nunca perdeu em Votuporanga. Ao longo da trajetória foram quatro compromissos em solo votuporanguense: duas vitórias e dois empates – sendo três jogos pelo Paulistão A2 e um pela Copa Paulista.

No retrospecto geral, Portuguesa e Votuporanguense se enfrentaram em apenas oito oportunidades. No total, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O placar final aponta 13 gols a favor da Lusa e oito para o Pantera Alvinegro.

E assim, mirando na derrubada do tabu, o Votuporanguense finaliza a preparação nesta sexta-feira, na Arena Plínio Marin.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

