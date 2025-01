CAV busca reabilitação no Paulistão A2 contra o São Bento 

Jogo válido pela segunda rodada é neste sábado (18), às 16h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta sexta-feira (17.jan), na Cidade Universitária da Unifev, a preparação para o duelo contra o São Bento, neste sábado (18), às 16h, no São Bento no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025.

O CAV do técnico Rogério Corrêa vem de derrota na estreia da competição, quando acabou derrotado pela Ferroviária por 2 a 0, na Arena Plínio Marin. Para este compromisso, o segundo da temporada, a Pantera Alvinegra não tem suspensos, porém, não poderá contar com o centroavante Anderson Cordeiro – que defendia o Chungnam Asan, clube da Coreia do Sul, no entanto, o clube aguarda apenas a liberação de documentos para colocar o jogador em campo.

O Votuporanguense que embarcou no começo da tarde, ainda não contará com o zagueiro recém-chegado, Guilherme Borech; e nem com Nando, que já saiu do Departamento Médico alvinegro e tem retorno aguardado para breve.

São Bento vem de derrota

Se o CAV estreou com derrota no Paulistão A2, o São Bento também não conseguiu vencer. O Azulão sorocabano sofreu o gol da derrota para o Primavera-SP no último minuto da partida no Estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba/SP.

Logo após o jogo, o treinador Roberto Fonseca falou em fortalecer o aspecto mental para a estreia em casa na A2, justamente contra o Votuporanguense, e mirou a recuperação imediata.

“Temos que levantar o lado psicológico. É uma estreia em casa ao lado do nosso torcedor e vamos fazer de tudo para buscar essa vitória tão importante, que agora passamos a ter a necessidade. São sempre decisões, já foi a primeira e agora temos a nossa estreia dentro de casa”, afirmou Fonseca.

Ingressos

O São Bento abriu a venda de ingressos para o duelo contra o CAV neste sábado (18), às 16h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os torcedores têm a opção de comprar entradas em dois setores diferentes: nas cadeiras, por R$ 80 e nas arquibancadas, por R$ 40. Ambos os locais têm a opção de meia-entrada.

Para a torcida do Votuporanguense será reservada a arquibancada oposta, pelo mesmo valor dos torcedores do Bentão: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).

Os ingressos para o duelo deste sábado estão à venda pela internet (www.ingressosa.com/sao-bento-x-votuporanguense) ou nos pontos de venda presenciais Loucos por Futebol: Rua da Penha, 496; KMF Baterias: Rua Atanázio Soares, 1150; e Complexo Humberto Reale: Rua Cel. Nogueira Padilha, 657.

Nas bilheterias do estádio, as vendas acontecem somente no sábado, dia do jogo, a partir das 12h.

Além disso, as primeiras 100 crianças de até dez anos de cada setor que chegarem ao estádio terão o benefício da gratuidade.

