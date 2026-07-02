Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª São João Run 

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Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª São João Run – Foto: Reprodução

Everaldo Gomes Ferreira, Franciele Vieira Neves, Fernando Ricardo Prado, dentre outros, cravaram uma posição no pódio da prova disputada em São João de Iracema/SP.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves 1ª São João Run, disputada neste domingo (28.jun), em São João de Iracema/SP. 

A corrida de 5 km, em percurso de asfalto, fez parte do calendário de comemorações do aniversário de emancipação política do município, e reuniu aproximadamente 300 corredores.

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:

Classificação feminina

  • Franciele Vieira Neves – 3ª colocação geral
  • Carla de Oliveira R. Toschi – 1ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Thais Miani – 1ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Eliete A. Guilherme da Silva – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Vanessa Batista Coutinho – 1ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Vanessa Lucas Trindade – 2ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Mara Costa – 1ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Cristiane França – 6ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Joyce Adeline da Silva – 4ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Danitielle de Maria T. Silveira – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Sinha A.P. Santos – 2ª colocação na categoria 55/59 anos
  • Gabrielly Polaquini – 6ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Kelly Cristina A. Batista – 10ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Luzia Aguiar – 1ª colocação na categoria 65+
  • Gabriela Cirqueira – 21ª colocação na categoria 30/34 anos  
  • Érica M. de Lima Ferreira Sousa – 17ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Thaisa C. Dantas Vitorino – 23ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Monaiza Trindade – 1 ª colocação na categoria 30/34 anos 

Classificação masculina

  • Everaldo Gomes Ferreira – 2º colocado geral
  • Fernando Ricardo Prado – 3º colocado geral
  • Marcelo A. de França – 5º colocado geral
  • André Soares de Araújo – 8º colocado geral
  • Arthur Salmin – 9º colocado geral
  • Geovani Ferreira Moura – 3º colocado na categoria 35/39 anos
  • Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
  • Luiz Felipe Silva Contro – 2º colocado na categoria 19/24 anos
  • Paulo Martinho Pereira dos Santos – 4º colocado na categoria 35/39 anos
  • Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
  • Everton Gonçalves Iugas – 3º colocado na categoria 45/49 anos
  • Jair Neres – 3º colocado na categoria 50/54 anos
  • João Boccato – 5º colocado na categoria 45/49 anos
  • Leandro Caetano – 6º colocado na categoria 45/49 anos
  • Ricardo da Silva Bueno – 3º colocado na categoria 25/29 anos
  • Alexandre Favaro – 7º colocado na categoria 30/34 anos
  • Rafael Miani – 3º colocado na categoria 40/44 anos
  • Osmani Furnieles Borba – 2º colocado na categoria 60/64 anos
  • Vitor Toschi – 8º colocado na categoria 25/29 anos
  • Cláudio Araújo – 4º colocado na categoria 40/44 anos
  • Genivaldo Evangelista – 3º colocado na categoria 60/64 anos
  • Gabriel Honorato – 5º colocado na categoria 19/24 anos
  • Nicolas D. de Araújo Sobral – 8º colocado na categoria 15/18 anos
  • José Carlos Cabral Rodrigues – 5º colocado na categoria 60/64 anos
  • Celso José Toschi – 6º colocado na categoria 60/64 anos
  • Jorge Luiz A. de Oliveira – 18º colocado na categoria 30/34 anos
  • Higor Fernando S. da Silva – 14º colocado na categoria 25/29 anos
  • Emerson Silva – 15º colocado na categoria 25/29 anos
  • Sérgio Roque da Silva S. Nascimento – 13º colocado na categoria 40/44 anos
  • João Pedro Souza de Morais – 9º colocado na categoria 19/24 anos 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:  

  • Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições no site www.equilibrio.esp.br
  • Dia 12/7 – 39ª Corrida Pedestre de Turiúba/SP

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