Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª São João Run 

Everaldo Gomes Ferreira, Franciele Vieira Neves, Fernando Ricardo Prado, dentre outros, cravaram uma posição no pódio da prova disputada em São João de Iracema/SP.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves 1ª São João Run, disputada neste domingo (28.jun), em São João de Iracema/SP.
A corrida de 5 km, em percurso de asfalto, fez parte do calendário de comemorações do aniversário de emancipação política do município, e reuniu aproximadamente 300 corredores.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Franciele Vieira Neves – 3ª colocação geral
- Carla de Oliveira R. Toschi – 1ª colocação na categoria 19/24 anos
- Thais Miani – 1ª colocação na categoria 35/39 anos
- Eliete A. Guilherme da Silva – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
- Vanessa Batista Coutinho – 1ª colocação na categoria 40/44 anos
- Vanessa Lucas Trindade – 2ª colocação na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 1ª colocação na categoria 50/54 anos
- Cristiane França – 6ª colocação na categoria 40/44 anos
- Joyce Adeline da Silva – 4ª colocação na categoria 35/39 anos
- Danitielle de Maria T. Silveira – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
- Sinha A.P. Santos – 2ª colocação na categoria 55/59 anos
- Gabrielly Polaquini – 6ª colocação na categoria 19/24 anos
- Kelly Cristina A. Batista – 10ª colocação na categoria 35/39 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocação na categoria 65+
- Gabriela Cirqueira – 21ª colocação na categoria 30/34 anos
- Érica M. de Lima Ferreira Sousa – 17ª colocação na categoria 40/44 anos
- Thaisa C. Dantas Vitorino – 23ª colocação na categoria 30/34 anos
- Monaiza Trindade – 1 ª colocação na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Everaldo Gomes Ferreira – 2º colocado geral
- Fernando Ricardo Prado – 3º colocado geral
- Marcelo A. de França – 5º colocado geral
- André Soares de Araújo – 8º colocado geral
- Arthur Salmin – 9º colocado geral
- Geovani Ferreira Moura – 3º colocado na categoria 35/39 anos
- Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
- Luiz Felipe Silva Contro – 2º colocado na categoria 19/24 anos
- Paulo Martinho Pereira dos Santos – 4º colocado na categoria 35/39 anos
- Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- Everton Gonçalves Iugas – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Jair Neres – 3º colocado na categoria 50/54 anos
- João Boccato – 5º colocado na categoria 45/49 anos
- Leandro Caetano – 6º colocado na categoria 45/49 anos
- Ricardo da Silva Bueno – 3º colocado na categoria 25/29 anos
- Alexandre Favaro – 7º colocado na categoria 30/34 anos
- Rafael Miani – 3º colocado na categoria 40/44 anos
- Osmani Furnieles Borba – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Vitor Toschi – 8º colocado na categoria 25/29 anos
- Cláudio Araújo – 4º colocado na categoria 40/44 anos
- Genivaldo Evangelista – 3º colocado na categoria 60/64 anos
- Gabriel Honorato – 5º colocado na categoria 19/24 anos
- Nicolas D. de Araújo Sobral – 8º colocado na categoria 15/18 anos
- José Carlos Cabral Rodrigues – 5º colocado na categoria 60/64 anos
- Celso José Toschi – 6º colocado na categoria 60/64 anos
- Jorge Luiz A. de Oliveira – 18º colocado na categoria 30/34 anos
- Higor Fernando S. da Silva – 14º colocado na categoria 25/29 anos
- Emerson Silva – 15º colocado na categoria 25/29 anos
- Sérgio Roque da Silva S. Nascimento – 13º colocado na categoria 40/44 anos
- João Pedro Souza de Morais – 9º colocado na categoria 19/24 anos
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições no site www.equilibrio.esp.br
- Dia 12/7 – 39ª Corrida Pedestre de Turiúba/SP