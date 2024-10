Alan Franco leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Cuiabá 

Zagueiro formou dupla titular com Arboleda na vitória contra o Corinthians no Mané Garincha.

O zagueiro Alan Franco vai desfalcar o São Paulo no jogo do próximo sábado, às 19h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O defensor argentino levou o terceiro cartão amarelo por uma falta em Memphis Depay no clássico contra o Corinthians, na noite deste domingo, e terá de cumprir suspensão automática.

Para substitui-lo, o técnico Luis Zubeldía conta com nomes como Sabino, Ruan e Ferraresi.

*Com informações do ge

