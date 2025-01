Diocese de Votuporanga reúne mais de 2,5 mil fiéis na abertura do jubileu

Fiéis de todas as Paróquias do território diocesano se reuniram na cidade de Votuporanga para celebrar o momento e vivificar a virtude da esperança.

Em comunhão com as Dioceses de todo o mundo, a Diocese de Votuporanga realizou no último domingo, 29 de dezembro, na Festa da Sagrada Família, a abertura solene do Ano Jubilar – Peregrinos de Esperança. Fiéis de todas as Paróquias do território diocesano se reuniram na cidade de Votuporanga para celebrar este momento e vivificar a virtude da esperança em vossos corações. Mais de 2,5 mil pessoas participaram das atividades.

“’A esperança não decepciona’ (Rm 5, 5). É diante deste sinal exortado pelo apóstolo Paulo e fundamentado no agir de nosso Senhor Jesus Cristo que iniciamos o Ano Jubilar Peregrinos de Esperança. O Jubileu, que surgiu pelo ânimo do próprio povo no ano de 1300, foi e continua sendo um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação e a partir do tema proposto será uma ocasião de reanimar a esperança”, destaca o Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas.

O rito de abertura do Jubileu iniciou na Paróquia Santa Luzia. Os fiéis foram acolhidos com um café da manhã e depois direcionados para o interior da igreja. Parte dos fiéis ficaram do lado de fora acompanhando e em seguida, aconteceu a peregrinação em direção a Catedral Nossa Senhora Aparecida. A peregrinação foi acompanhada por Dom Moacir, Padres, Diáconos, Religiosos e Religiosas, seminaristas e fiéis. O percurso foi feito pela rua São Paulo, animado com o canto de salmos e do hino do ano jubilar.

Na Catedral, aconteceu a continuidade do rito de abertura, seguindo com a liturgia do dia, leitura da carta de abertura e entrega das velas como símbolo para as cinco igrejas jubilares, que são: a igreja mãe – Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga; Paróquia Senhor Bom Jesus, em Paulo de Faria; Paróquia São João Batista e São Cristóvão, em Tanabi; Paróquia São João Batista, em Gastão Vidigal; Paróquia Divino Espírito Santo, em Planalto.

As igrejas jubilares irão acolher peregrinações, tornando-se pontos de visitação individual ou em grupo, oferecendo dias e horários de Adoração ao Santíssimo Sacramento e confissões, contando com o apoio dos padres das regiões pastorais. Todo fiel que visitar estas igrejas poderão obter indulgência jubilar para si ou para as almas do purgatório. Para isso, é preciso arrependimento dos pecados por meio do sacramento da Reconciliação, revigorar-se por meio da Comunhão e rezar pelas intenções do Papa Francisco.

“A indulgência é a remissão, perante Deus, da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada” (Catecismo da Igreja Católica, 1471). “Todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos por um espírito de caridade e que, no decurso do Ano Santo, purificados pelo sacramento da Penitência e revigorados pela Sagrada Comunhão, rezarem segundo as intenções do Sumo Pontífice, estes poderão obter, do tesouro da Igreja, pleníssima Indulgência, remissão e perdão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do Purgatório sob a forma de sufrágio” (Normas sobre a Concessão da Indulgência Jubilar, p. 63).

Além disso, acontecerá jubileus para grupos específicos durante o ano de 2025, de maneira que a esperança conduza para a real vivência do Evangelho. Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de comunicação da Diocese de Votuporanga.

