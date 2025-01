Contratação de Paulinho comprova poderio do Palmeiras e reforça mudança de postura no mercado 

Verdão acertou com atacante por mais de R$ 115 milhões e tem feito movimentações para contar com jogadores “prontos” para 2025.

A contratação de Paulinho pelo Palmeiras por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) e a inclusão de Gabriel Menino e Patrick no negócio reforçaram o poderio econômico que o clube tem neste atual momento.

A transferência se tornou a maior da história entre clubes do futebol brasileiro e mostrou que o Verdão pode fazer esse tipo de movimentação sem tratar como uma “loucura”.

Algumas movimentações nos últimos anos capacitaram o Palmeiras a conseguir realizar esse tipo de negócio. Uma das principais foi o sucesso das categorias de base, que revelou jogadores promissores e possibilitou um alívio ao caixa palmeirense.

O Palmeiras movimentou R$ 1,046 bilhão no mercado de transferências nas últimas cinco grandes negociações envolvendo jogadores revelados nas categorias de base: Estêvão, Luis Guilherme, Endrick, Artur e Kevin.

Além disso, as recentes conquistas e o sucesso do programa de sócios-torcedores turbinaram o caixa, e o clube entende que foi possível se manter equilibrado financeiramente ao longo dos últimos anos, sem fazer loucuras para, agora, colher os frutos no mercado.

Por causa disso, o Palmeiras não pretende parar em Paulinho e Facundo Torres. O clube aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, pela oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) por Andreas Pereira.

A busca por jogadores “prontos”, inclusive, mostra outra mudança no Palmeiras: a postura mais agressiva em relação ao mercado. Em outros anos, o Verdão foi atrás de atletas com potencial, que tinham a possibilidade de se tornarem grandes jogadores.

Até aqui, porém, a ideia do clube tem sido contratar peças pontuais e que já chegam para entrar no time titular. Paulinho, por exemplo, pode atuar como camisa 9 ou pelas pontas. Já Facundo Torres é uma opção para os lados do campo.

Além dos nomes já citados, o Palmeiras ainda deve buscar mais reforços pontuais e que possam fortalecer o time para um ano que terá a disputa do Super Mundial como uma das maiores vitrines da história do clube.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3