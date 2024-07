Diocese de Votuporanga inicia construção da sede da Cúria Diocesana

A Diocese de Votuporanga completou no dia 20 de julho, 8 anos de criação, entre as conquistas, destaca-se o início da construção da Cúria Diocesana, espaço que compreende a sede administrativa da Diocese. A obra iniciou em março e deve ser concluída no prazo de um ano.

Até então, a Cúria está funcionando juntamente do escritório da Catedral Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua São Paulo. “Desde a criação da Diocese de Votuporanga, já era um desejo a construção de uma sede administrativa, mas que foi adiado devido à pandemia. Com a finalização da construção, a administração da Diocese será transferida para o novo local, melhor atendendo a comunidade diocesana diante dos serviços prestados”, explica o Bispo Diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Em um terreno de 2.281,50 m², de frente para a rua Alagoas, esquina com as ruas Argentina e Guerche, o imóvel será edificado com área total projetada de 1.268,07 m². A estrutura contará com os seguintes espaços: estacionamentos, recepção e banheiros, Capela, escritório do Bispo, sala de espera para os padres, Chancelaria, Câmara eclesiástica e auditoria, Vigário geral e ecônomo, Contabilidade, Secretaria de Pastoral, Assessoria de Comunicação e estúdio, Jurídico, Servidor de informática, Almoxarifado, Sala de reunião, Copa e descanso e área de serviço.

O projeto foi pensado para futuras ampliações, de acordo com as necessidades da Diocese. A planta da construção se apresenta em um único pavimento, é distribuída em alas conectadas por eixos de circulação tendo a Capela como ponto central. O sistema da construção será constituído por fundação e estrutura em concreto armado, elevações em alvenaria, divisões internas em drywall, cobertura embutida com estrutura e telhas metálicas, esquadrias de ferro, alumínio e madeira, além de revestimentos e pinturas.

A fachada da Cúria terá, em primeiro plano, um totem com a denominação do edifício, na coluna direita o Brasão da Diocese e na parede à esquerda, uma Cruz Cósmica, a mesma forma representada no piso da Capela. Esta forma remete algumas simbologias: possui quarenta tijolinhos, número recorrente no Antigo Testamento, à Jerusalém Celeste, recordando a última morada preparada por Jesus Cristo e as diversas Habitações que constituem a Diocese.

Sobre a Capela

No centro a Capela, a Tenda, que fora antes a do Sacrifício e agora é o próprio Cristo. É concebida com uma planta octogonal, símbolo do novo, da vida nova, em Cristo, estando centralmente o Altar, de pedra bruta, de onde brotam sangue e água e que permeiam por toda a Capela ligando os demais polos. A vida está no sangue de Cristo, do lado aberto que brotou água e sangue, onde os Padres da igreja leram aí o início da Igreja, Batismo e Eucaristia.

A Capela também será composta por uma iconografia no painel central se estendendo aos vitrais. A partir da Capela se estendem as Alas, uma ao norte, uma ao leste, uma ao sul e uma ao oeste. Sua organização foi inspirada na disposição das tribos de Israel ao redor do Tabernáculo (Antigo Testamento) e na Cidade Santa, a nova Jerusalém, que também possui doze alicerces, sobre os quais estão os nomes dos doze Apóstolos de Cristo (Novo Testamento – livro do Apocalipse).