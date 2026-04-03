DIG de Votuporanga prende trio e desvenda furto milionário em joalheria 

Um casal de Valentim Gentil e um morador de Birigui foram presos durante à ação deflagrada pela Polícia Civil. Furto ocorreu no dia 8 de março no estabelecimento localizado em uma galeria comercial na Avenida Brasil. Prejuízo ultrapassa R$ 1,5 milhão.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prendeu, na manhã desta quinta-feira (2.abr), três suspeitos de envolvimento no furto milionário a uma joalheria localizada na Avenida Brasil, no último dia 8 de março.

De acordo com o apurado, as investigações da Delegacia Especializada apontaram que o crime ocorreu durante a noite, em uma loja da galeria comercial. Na ação, um dos criminosos invadiu o estabelecimento após cortar o telhado e o forro, descendo ao interior da loja com o uso de técnica semelhante ao rapel. Centenas de joias, principalmente de ouro, foram levadas. O prejuízo ultrapassa R$ 1,5 milhão.

Logo após o crime, a DIG iniciou as investigações e, com base na análise de imagens de câmeras de segurança, identificou dois veículos utilizados na ação: um Toyota/Corolla e um Ford/Ka.

Em seguida, o trabalho de inteligência levou os investigadores até três suspeitos: um homem de 48 anos e sua esposa, de 37, moradores de Valentim Gentil/SP, além de um homem de 35 anos, residente em Birigui/SP.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, todos possuem antecedentes criminais. Um deles é investigado por possível ligação com uma facção criminosa, e outro já havia sido preso por furto a caixa eletrônico.

Com as provas reunidas, a DIG representou pela prisão preventiva e busca apreensão na residência dos suspeitos, sendo o pedido acolhido pelo Poder Judiciário.

A operação foi deflagrada com apoio de equipes de Valentim Gentil e Cardoso/SP.

O homem de 48 anos foi preso em um resort em Santa Clara d’Oeste/SP, onde estava hospedado. A esposa foi capturada em Valentim Gentil, e o terceiro suspeito foi encontrado ao sair de casa, em Birigui.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam os dois veículos usados no crime, celulares, ferramentas e dinheiro.

Os três foram encaminhados às delegacias de polícia das áreas de suas respectivas apreensões, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.