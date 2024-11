Natação de Votuporanga brilha no Campeonato Paulista Júnior e Sênior 

A equipe local ficou na 8ª colocação durante a competição disputada na piscina do Esporte Clube Pinheiros, na Capital Paulista, que reuniu 49 clubes e 385 atletas do Estado de São Paulo.

A FAP (Federação Aquática Paulista), realizou no último final de semana, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior, na piscina do Esporte Clube Pinheiros, na Capital Paulista, reunindo 49 clubes e 385 atletas do Estado de São Paulo.

Votuporanga participou do evento, representada pela equipe de Natação da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço, que foi composta pelos atletas: Jessica de Oliveira do Amarala Chaves, Jackelyne Faquini, Pedro Kuper Clementin, Gabriel Dias de Lima, Gabriel Henrique Lima, Rick Endrew Mello da Silva, Fernanda Gonçalves Chaves da Rocha, Aline Gabrielly Lourenço, Gabriel Boni Magosse, Diego de Lourenço Nakabashi e Eric Kenji Toma Silveira. A equipe foi orientada pela Prof. Alan Coutinho.

Na classificação geral final por pontos, Votuporanga classificou-se em 8º lugar com 108,5 pontos, totalizando 8 medalhas, sendo: um ouro, duas de prata e cinco de bronze, além de classificar quatro atletas em 4º lugar, quatro em 5º lugar, quatro em 6º lugar, quatro em 7º lugar e dois em 8º lugar. Na categoria Junior, a Equipe PMSEL/Avonat/Unifev/Noroaço obteve a 5ª colocação na pontuação final.

As medalhas foram conquistadas pelos atletas:

Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves: um ouro nos 400 medley, duas pratas nos 100 e 200 nado peito e um bronze nos 100 borboleta;

Jackeline Faquini: dois bronzes nos 200 e 400 metros nado medley;

Rick Endrew da Silva: um bronze no nado borboleta;

Eric Kenji Toma Silveira: um bronze nos 800 livre.

“Estar no ‘top 10’ do Estado é muito difícil, mas com o apoio do prefeito Seba, do deputado Carlão, do secretário de Esportes Marcello Stringari, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e as parcerias com a Avonat, Unifev e Noroaço, Votuporanga mantém um time forte e que é tomado como exemplo de gestão e trabalho para muitas outras equipes do interior do Estado de São Paulo”, comentou o Prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho) – coordenador do centro de formação de natação de Votuporanga.

Ainda este ano, a equipe votuporanguense vai disputar o Campeonato Paulista Juvenil em Bauru, a Copa São Paulo em Santos André, o Campeonato Brasileiro Paralímpico em São Paulo, o Campeonato Brasileiro Juvenil em Uberlândia/MG e o Campeonato Brasileiro Junior e Sênior no Rio de Janeiro.

